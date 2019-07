El CE Vendrell tanca la plantilla de la pròxima temporada a l'OK Lliga Plata

Els penedesencs continuen confiant en Lluís Delriu com a entrenador, amb el repte de l’ascens

El CE Vendrell va anunciar que dona per tancada la plantilla del primer equip de cara a la temporada 2019-20. «Després d’unes setmanes anunciant puntualment les baixes, les continuïtats i les altes del primer equip d’hoquei del CE Vendrell de cara a la pròxima campanya, que competirà a l’OK Lliga Plata, arriba el moment de donar per tancada la plantilla», manifesta l’entitat penedesenca mitjançant un comunicat.L’equip continuarà sota la direcció de Lluís Delriu i en el seu equip tècnic seguiran el preparador físic David Vallecillos, la fisioterapeuta Fàtima Sultan i l’auxiliar Quim Tomàs. També es comptarà amb la incorporació del tècnic Xavi Ferrer amb tasques que s’estendran al conjunt de l’organització esportiva del CE Vendrell.Respecte a la temporada anterior, per jugar en el primer equip, continuen Emanuel Necchi, Xavi Crespo, Gerard Miquel, Iker Casado, David Lecha, Aleix Cid i el porter Ot Arbós.Les noves incorporacions són Lluís Ferrer, procedent del Vilafranca; Curro Fernández, procedent de l’Alcobendas; el porter Álvaro Shehda, procedent també de l’Alcobendas, i Jan Escala, que prové del Reus Deportiu.Les baixes són Gerard Camps (porter), Jordi Ferrer, Pablo Nájera, Guido Pellizzari i Joan Lluís Mudarra.