El Palau d'Esports acollirà el Mundial Infantil de futbol sala

El Palau d’Esports de Catalunya de Tarragona serà la seu oficial del Campionat del Món sub-13 de futbol sala.Cal recordar que la Federació Catalana de Futbol Sala (FCFS) va ser designada per l’Associació Mundial de Futsal (AMF) per organitzar un Mundial que se celebrarà per primer cop en la història. Concretament, es disputarà del 27 d’octubre al 3 de novembre. L’esdeveniment aplegarà les dotze millors seleccions del món de la categoria sub-13.Pel que fa als equips participants, i a més de la selecció catalana en la seva condició d’amfitriona, els aficionats podran gaudir de les millors seleccions sub-13 del món, fins a un total de 12. D’aquestes, cinc seran europees (inclosa Catalunya), quatre d’Amèrica, una d’Oceania, una d’Àfrica i una d’Àsia. Totes elles sortiran dels tornejos classificatoris previs, que en el cas d’Europa comptaran amb la participació de França, Itàlia, Xipre, Rússia, Suïssa i Anglaterra.Pel que fa al sistema de competició, les dotze seleccions classificades es repartiran en quatre grups de tres equips, i es classificaran dos equips per grups per un total de vuit que seran els que disputaran els quarts de final. El torneig començarà el diumenge 27 d’octubre amb la cerimònia inaugural. De dilluns 28 a dimecres 30 es disputarà la primera fase. El dijous 31 hi haurà jornada de descans prèvia als creuaments de quarts de final (divendres 1 de novembre), de semifinals (dissabte 2) i de la final (diumenge 3).Les instal·lacions d’aquest recinte esportiu han rebut avui la visita de Joan Plana, representant territorial de la Secretaria General de l'Esport a Tarragona, i del president de la Federació Catalana de Futbol Sala, Dani Vives, que ha estat acompanyat pel directiu Antonio Artes.El Palau d’Esports Catalunya s’ubica a la zona esportiva de Campclar a Tarragona. Té una superfície útil de 10.822 metres quadrats i es va edificar amb estructura de formigó armat en pilars i lloses i estructura metàl·lica en coberta. Té una capacitat per a uns 5.000 espectadors.