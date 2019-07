Els clubs catalans de Segona B volen als equips balears fora del grup tercer

En una reunió on tan sols hi van faltar el Reus i el Lleida, les entitats van decidir portar a la Federació Espanyola aquesta proposta

Actualitzada 03/07/2019 a les 10:54

Els clubs catalans que la pròxima temporada competiran a Segona Divisió B han decidit que prefereixen que els balears marxin a un altre grup i que, per tant, no competeixin en el tercer.En una reunió que ahir va tenir lloc a Barcelona entre entitats de Segona Divisió B, les entitats catalanes que la pròxima temporada competiran en el grup tercer de la categoria de bronze del futbol espanyol van prendre la determinació de traslladar a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aquesta proposta.El dimecres dia 10 de juny està prevista una reunió a Madrid on la RFEF decidirà, en principi, les agrupacions de Segona Divisió B. O sigui, que determinarà quins equips jugaran la pròxima temporada en cadascun dels quatre grups que conformaran la Segona B durant la 2019-20.Actualment, hi ha 23 equips que podrien militar en el grup tercer de Segona B la pròxima temporada. Per proximitat, catalans, aragonesos, balears i valencians acostumen a coincidir a la categoria de bronze i, per tant, les entitats d’aquestes quatre comunitats autònomes són els que pugnen per a entrar en un grup tercer que es preveu temible.Amb els números sobre la taula, està clar que el més lògic podria semblar que l’Atlético Baleares, l’Ibiza i el Peña Deportiva, els tres conjunts de les Illes Balears que competiran durant la pròxima temporada a la Segona Divisió B, siguin els que emigrin a una altra agrupació. Ara bé, s’han de tenir en compte diversos factors. El primer, és que hi ha altres opcions que serien igual de factibles, com la de portar l’Ejea i l’Ebro al grup del nord i la d’enviar l’Orihuela a l’andalús. El segon, que tot i que el CF Reus ha ingressat els 221.000 euros que devia en concepte de deute als jugadors del filial, no està clara la seva participació la pròxima temporada a la Segona Divisió B.En total, hi ha onze equips catalans que militaran a Segona B la pròxima temporada. Es tracta de Nàstic, Reus, Lleida, Cornellà, Sabadell, Barcelona B, Espanyol B, Olot, Badalona i Llagostera. A banda, com a representants valencians, hi ha el Villarreal B, el Castelló, el Valencia Mestalla, l’Atlético Levante, La Nucía, l’Hércules i l’Orihuela. Com a Balears, estan els esmentats Atlético Baleares, Ibiza i Peña Deportiva i, pel que fa als aragonesos, l’Ebro i l’Ejea. En total, 23 conjunts que hauran de reduir-se a 20, que són els que compta cada grup de Segona Divisió B.En la reunió que va tenir lloc ahir a Barcelona, hi van fer acte de presència tots els clubs, a excepció del Reus i del Lleida Esportiu. Els reusencs no s’hi van presentar per un motiu ben simple: el seu amo fa més de quatre mesos que ha tornat als Estats Units i, ara mateix, no hi ha cap representant a Reus que pugui donar la cara pel club.No serà fins d’aquí a una setmana quan la RFEF decideixi les agrupacions, si és que pren una decisió definitiva. De moment, cal esperar a la determinació que vulguin prendre els responsables de la Federació, els quals hauran de buscar la millor manera d’agrupar els clubs de forma geogràfica. Cal recordar que tant les entitats canàries com les balears tenen els vols dels desplaçaments pagats per la Federació, així com també els tenen els clubs amb els quals s’enfronten.