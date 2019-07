El Reus pot començar a tramitar llicències a Segona B i a Tercera

El fet d’ingressar els 221.000 euros permet als de la capital del Baix Camp inscriure futbolistes

Actualitzada 02/07/2019 a les 22:07

Els jugadors

El CF Reus Deportiu ja pot començar a tramitar les llicències de la temporada 2019-20. Pot fer-ho als dos equips que ha inscrit, tant al de Segona Divisió B com al de Tercera Divisió, perquè va pagar el deute que tenia de 221.000 euros amb els futbolistes del filial. Aquests, van denunciar al club a l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) i, per aquest mateix motiu, el club es va veure obligat a fer el pagament abans que comencés el mes de juliol.Els futbolistes del Reus B encara no han cobrat les seves nòmines, però la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ja ha rebut la notificació del pagament. El que no està clar és qui ha pagat aquests diners, encara que algunes fonts apunten que un grup estranger, possiblement anglès, hauria fet el pas i, mitjançant l’administrador concursal, hauria fet efectiu el pagament del deute.Ara mateix, després d’aquests darrers moviments, el Reus no té cap deute a Segona Divisió B, pel qual podria inscriure als futbolistes que cregués convenient amb el vistiplau de la Federació. Aquesta circumstància es faria extensiva a l’equip filial, de Tercera Divisió, també inscrit.El deute professional amb els futbolistes està liquidat. O sigui, que els jugadors de la passada temporada del primer equip del Reus, ja han cobrat. Ho han fet mitjançant el fons que té reservat la Lliga de Futbol Professional (LaLiga). Ara, falta que cobrin el que se’ls deu els responsables del cos tècnic, entre ells els grana Xavi Bartolo i Sergi Parés, els treballadors del club, les administracions, el mateix administrador concursal i totes aquelles empreses que encara segueixen sense percebre el que se’ls deu.