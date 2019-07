Oficial: David Goldar, segon fitxatge del Nàstic 2019-20

El defensa central signa un contracte per dues temporades amb el club grana

David Goldar Gómez (Portas, Pontevedra, 15 de setembre de 1994) es converteix en nou jugador grana per reforçar l’eix de la defensa de l’equip entrenat per Xavi Bartolo.El jugador gallec arriba a Tarragona després de finalitzar la seva vinculació amb la UE Cornellà, equip del grup III de la Segona Divisió B que aquesta temporada passada ha disputat el play-off d’ascens a la categoria de plata del futbol nacional i on ha marcat quatre gols.El nou jugador del Nàstic es mostra contundent en defensa, ordenat tàcticament i eficaç en el joc aeri a nivell defensiu i ofensiu amb el seus 1,83 m d’alçada. Goldar és un futbolista contrastat a la categoria, amb més de 150 partits oficials disputats als seus 24 anys. Format al RC Celta de Vigo, on va arribar a debutar amb el primer equip, també ha madurat el seu futbol a les disciplines de la SD Ponferradina i Pontevedra CF durant les temporades 2016-2017 i 2017-2018, respectivament.Està previst que el jugador s’incorpori als entrenaments amb la resta de companys el 15 de juliol, data d’inici de la pretemporada 2019-2020. En els propers dies es comunicarà el dia de la seva presentació oficial.