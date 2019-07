Manuel Onwu, el punta desitjat pel Nàstic

El club grana vol contractar a aquest davanter de 31 anys que la campanya passada va anotar onze gols amb l’UCAM Murcia

Actualitzada 02/07/2019 a les 08:55

El Gimnàstic de Tarragona continua immers en el mercat d’estiu. Amb Ferran Giner contractat i anunciat i amb dos jugadors més tancats, com són el lateral dret del Badalona Albarrán i el central del Cornellà Goldar, el club tarragoní continua endavant amb la seva planificació, capitanejada pel director esportiu, Sergi Parés.Juanto Ortuño era una de les prioritats a la davantera del Nàstic, però el punta ha decidit marxar al Córdoba, refusant l’oferta grana i iniciant un projecte que, com el tarragoní, tindrà l’única meta de tornar a la Segona Divisió A en tan sols una temporada.La llibreta de Sergi Parés encara és molt més extensa i, subratllat, hi apareix Manuel Onwu, punta de 31 anys que la passada temporada va militar a l’UCAM Murcia i que va estar a prop de disputar la promoció d’ascens a la Segona Divisió B.Manuel Onwu Vilafranca fa 1,85 metres i té la nacionalitat espanyola, així com la nigeriana. Actua a la punta d’atac, encara que ofereix una versatilitat que ha cridat l’atenció al club tarragoní, el qual l’ha convertit en una prioritatper a la davantera de la pròxima temporada.Onwu no és un «9» nat o, almenys, així ho sembla per les xifres que acumula des de l’inici de la seva carrera. En tan sols tres ocasions ha arribat als deu gols. La primera vegada va ser a la temporada 2011-12, amb la samarreta de l’Osasuna B, a la categoria de bronze del futbol espanyol. La segona, va ser durant la campanya 2015-16, quan va marcar deu gols amb el Lleida Esportiu en la mateixa categoria. La tercera vegada ha estat aquest curs recentment finalitzat, amb l’equip murcià, amb el qual va aconseguir disputar un total de 32 enfrontaments.El Nàstic encara no té tancat a cap futbolista en la zona ofensiva. Contractualment, Berat Sadik encara té vinculació amb el conjunt grana, però ni el club compta amb ell ni el mateix futbolista té la intenció de continuar jugant a la categoria de plata del futbol espanyol, fora de la professionalitat. Manca contractar a algun davanter per a començar a estructurar un equip que, de moment, de forma oficial únicament compta amb el nom de Ferran Giner com a nova incorporació.Els jugadors de la Pobla que han pujat al primer equip de forma definitiva també formen part de la primera plantilla. Entre ells, el meta Cheikh, que ha pujat del juvenil; el defensor Salva Ferrer, ja amb protagonisme al primer equip; Viti, en idèntica situació a la de Salva, i els atacants Pol Ballesteros i Joel Lasso, que també ascendeixen.