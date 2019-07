Jesús Alfaro podria rescindir amb el Zaragoza i signar pel Nàstic

L'atacant té 28 anys

Actualitzada 02/07/2019 a les 11:29

L’extrem Jesús Alfaro és una de les prioritats del Gimnàstic de Tarragona de cara a la pròxima temporada.El futbolista, que pertany al Zaragoza, amb el qual li resta una temporada més de contracte, actua habitualment en l’extrem esquerre, tot i que es pot moure en d’altres posicions d’atac. Alfafo, de 28 anys, va militar en dos clubs diferents durant la temporada recentment finalitzada.En el mercat d’estiu, el Zaragoza el va cedir al Murcia, on va disputar tretze enfrontaments, anotant dues dianes. A mitjan temporada, el futbolista va marxar a l’Hércules, candidat a l’ascens a Segona Divisió A, on va jugar un total de disset enfrontaments.Va acumular 1.300 minuts, encara que no va marcar cap gol i no va poder ajudar als seus a ascendir a Segona Divisió A tot i disputar la promoció.