Berni Álvarez seguirà com a entrenador del CBT

El club blau confirma la continuïtat del tècnic, que ara és regidor pel PSC a l'Ajuntament de Tarragona, on hi continuarà

Actualitzada 02/07/2019 a les 17:17

Berni Álvarez i Club Bàsquet Tarragona aniran de la mà una temporada més. Club i tècnic han arribat a un acord per allargar un any la vinculació de Berni Álvarez al Club Bàsquet Tarragona. Després d’una temporada 2018-19, en la qual el conjunt blau es va proclamar campió del grup C de la Lliga EBA i va disputar la fase d’ascens a LEB Plata, el CBT s’assegura que Berni Álvarez lideri un any més el primer equip des de la banqueta blava.El tècnic és també ara regidor a l'Ajuntament de Tarragona. Ho és a l'oposició amb el PSC i és un càrrec que no impedirà que es pugui fer càrrec de la banqueta blava. Per tant, Berni Álvarez compaginarà la seva tasca a l'Ajuntament amb la banqueta del Club Bàsquet Tarragona.L’entrenador tarragoní complirà la seva novena temporada consecutiva al capdavant del primer equip del CBT. «Em sento motivat, amb ganes de treballar i de fer-ho bé», assegura Berni. «Després de la gran temporada que hem fet i de quedar-nos a les portes, tinc ganes de tornar-ho a intentar. Espero que puguem mantenir la base de l’any passat per poder fer una bona temporada i seguir comptant amb els jugadors joves», diu.Berni Álvarez es troba actualment concentrat amb la Selecció Espanyola U20 masculina, que disputarà l’Eurobasket a Tel-Aviv (Israel), del 13 al 21 de juliol. «Estic en un procés d’aprenentatge constant amb la selecció, i són conceptes que també vull aplicar al CBT i començar a treballar amb l’equip», finalitza el preparador blau. L’entrenador de l’Ibersol CBT forma part del cos tècnic del seleccionador Joaquin Prado i hi participa en qualitat d’entrenador ajudant.