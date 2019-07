L'Anella Mediterrània celebra el seu aniversari amb un gran Nacional

El Campionat d’Espanya sub-23 va resultar un gran èxit i els atletes van demostrar un gran nivell

Actualitzada 30/06/2019 a les 22:04

Moltes proves

Si fa un any estàvem parlant que els Jocs Mediterranis estaven en marxa amb l’Anella Mediterrània com a centre neuràlgic, ahir el mateix indret va acollir un campionat dels grans, d’aquells que sempre es recorden i pels que val la pena haver aconseguit unes instal·lacions com l’Estadi Natalia Rodríguez, un dels orgulls de la ciutat de Tarragona.El Campionat d’Espanya d’Atletisme sub-23 va omplir d’esportistes de gran nivell l’Anella tant dissabte com diumenge. Ahir es van disputar nombroses finals i la cita va concloure amb els relleus masculins i femenins, baixant la persiana a les deu de la nit després d’un cap de setmana vibrant.També es van desenvolupar d’altres proves, com la dels 5.000 femenins o els 1.500 masculins i femenins, tot un espectacle tenint en compte el gran nivell que van demostrar els participants.Aquesta és una de les competicions que durant l’estiu es desenvoluparan a l’Anella Mediterrània, ja que l’activitat comença a fer acte de presència tot just un any després de la disputa dels Jocs.Alguns esportistes locals van aconseguir pujar al podi i, per exemple, Aaron Sola, de Torredembarra, va aconseguir la medalla de bronze, dissabte, en llançament. Andrea Trapé, del mateix club que Sola, l’AA Catalunya, va ser desena en longitud femenina, demostrant que l’esport tarragoní continua gaudint de bona salut.