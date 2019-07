El Reus ingressa 221.000 euros però no té assegurat jugar el curs vinent

Els jugadors encara no han cobrat, ja que el traspàs de diners s’ha realitzat a una entitat bancària

El juvenil A, a Preferent

El passat divendres era el darrer dia laborable del mes de juny, data límit per a la inscripció d’equips per a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El CF Reus Deportiu, en una maniobra inesperada, va inscriure a un primer equip a Segona Divisió B i, a un filial, a Tercera Divisió.Si no es tingués en consideració tot el que arrossega la Societat Anònima Esportiva (SAE) en forma de problemes econòmics, la cosa estaria clara: un equip actuarà a la categoria de bronze i, l’altre, a la immediatament inferior. Ara bé, la realitat és una altra. El Reus, tot i haver inscrit als seus equips, podria no competir la pròxima temporada.Algú que encara no s’ha pronunciat va fer l’ingrés a una entitat bancària de 221.418 euros, amb el qual quedava desbloquejada la restricció per part de la RFEF de poder inscriure als equips. Aquesta era una via. La segona era posar un aval d’uns 400.000 euros però, finalment, es va realitzar el pagament.Aquests més de 221.000 euros corresponen al deute que té el CF Reus amb els jugadors del filial, els quals, de moment, no n’han vist ni cinc. Futbolistes han manifestat obertament a les xarxes socials que no tenen coneixement de cap pagament, ja que els seus comptes bancaris no han variat des de llavors.Aquests diners podrien provenir de dues vies. Una és el propietari de l’entitat, Clifton Onolfo i, l’altra, l’administrador concursal, però mai directament. Algun inversor podria estar al darrere de la salvació de l’entitat de la capital del Baix Camp però, de moment, no ha aparegut cap informació al respecte.Pagar als jugadors del filial significaria aturar el cop, ja que el deute de l’entitat continua sent molt elevat. Falten per cobrar encara futbolistes i tècnics del primer equip (retirat al mes de gener pels impagaments i les múltiples denúncies), personal del futbol base, d’oficines, administracions i empreses, a banda del filial que, tot i que els diners són a un banc, encara no n’ha percebut cap. En la gran majoria d’aquests casos, serà el Fons de Garantia Salarial (Fogasa) el que s’encarregarà de decidir quan i quant es cobra.Els pròxims dies seran claus per a conèixer les intencions reals que hi ha al darrere d’aquest pagament, que era obligat a causa de la denúncia dels jugadors del filial a l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE). Aquest moviment va implicar que, o s’abonaven els diners abans de divendres, o no hi havia possibilitat d’inscripcions. Ara, en els pròxims dies, el club està obligat a ingressar una gran quantitat, pròxima als 800.000 euros, corresponent a la massa passiva, que són pagaments urgents.Per altra banda, també s’ha confirmat el que era un secret a veus: el juvenil A renuncia a Divisió d’Honor i la pròxima temporada jugarà juntament amb el B del mateix club, a Preferent.Resulta, com a mínim, estrany que si el club vol tirar endavant, aposti perquè el juvenil renunciï a la màxima categoria a nivell nacional, la que tants anys li va costar assolir i en la qual ha realitzat una bona temporada, aconseguint la permanència a les ordres de Javi Robles.