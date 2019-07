El grup tercer resta a l'espera de configurar-se de cara a la 2019-20

Nàstic i Reus encara no coneixen els seus rivals, però el que està clar és que serà una temporada més que competida

Actualitzada 30/06/2019 a les 22:36

Altres opcions

Gimnàstic de Tarragona i CF Reus (sempre que acabi competint a la categoria de bronze) ja coneixen quins poden ser els seus rivals en el grup tercer de Segona Divisió B de cara a la pròxima temporada.Les eliminatòries d’ascens van finalitzar ahir i, amb tots els descensos confirmats des de fa setmanes, a banda d’algun ascens que també estava fet, els equips que es mostren en el gràfic adjunt són els que poden quedar enquadrats amb el Nàstic i amb el Reus de cara a la temporada 2019-20.Per confeccionar aquest article, s’han tingut en compte les Comunitats Autònomes que van configurar la passada temporada el grup tercer de Segona B. O sigui, Catalunya, que és la majoritària, la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i l’Aragó. Enguany, si se sumen els equips d’aquestes tres comunitats, apareixen 23 equips, sempre tenint en compte que el CF Reus competirà, tot i que aquesta circumstància continua sent una incògnita.Si els de la capital del Baix Camp entren en competició, d’aquests 23 conjunts, tres haurien de marxar a un o diversos grups, o bé el primer, el segon o el quart. Hi ha infinites possibilitats, però haurà de ser la Real Federacíon Española de Fútbol (RFEF) la que prengui la determinació sobre aquest assumpte.El més senzill fent un cop d’ull al mapa adjunt seria enviar els tres equips balears a un altre grup. D’aquesta manera, el tercer es quedaria amb els seus vint equips i conjunts de la mateixa Comunitat Autònoma no haurien d’emigrar a cap altra agrupació.Com que a Segona Divisió B tant els equips balears com els que s’hi desplacen tenen subvenció de la Federació en matèria de desplaçaments, no representaria un greu problema ni per a Atlético Baleares, ni per a Ibiza ni per a Peña Deportiva, els tres conjunts balears que han quedat a Segona B després de l’ascens d’aquest darrer i de què el primer no pogués pujar ahir tot i estar a punt d’aconseguir-ho contra el Mirandés. Els balears van remuntar un marcador advers i van guanyar 3-1, tot i que els va pesar massa la derrota 2-0 a l’anada.Tampoc seria descartable una fórmula semblant, però amb els conjunts valencians. La Nucía, Orihuela i Hércules podrien jugar al grup andalús, de forma que els tres balears continuarien jugant contra els catalans i el canvi no seria tan dramàtic.Hi ha, però, d’altres opcions. Ebro i Ejea s’han quedat com a únics representants aragonesos després de l’intent fallit d’ascens del Tarazona, el qual va doblegar el genoll davant de l’Alavés B. Si aquests dos conjunts marxessin al grup del nord, que és on han jugat habitualment els aragonesos, un dels balears (com va succeir amb l’Ibiza la passada temporada) o un dels valencians hauria de canviar d’agrupació, ja que, si no, el grup tercer no arribaria als vint conjunts.El fet és que l’estiu, tant per al Nàstic com per al Reus, no serà tan sols mogut per les altes i les baixes en el cas dels tarragonins o pels problemes econòmics, en el cas dels de la capital del Baix Camp. Passi el que passi, es preveu una Segona Divisió B Bonica, apassionant i amb equips que lluitaran, com sempre, per pujar o per no descendir. Cal recordar que la categoria de plata del futbol espanyol és una de les més complicades de totes, ja que tan sols quatre conjunts aconsegueixen l’ascens a Segona A, dels vuitanta que entren en competició. Per contra, enguany han baixat un total de divuit equips a Segona Divisió B. Un repte majúscul per a dos equips que ja l’estan vivint.