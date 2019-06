L'ex del Nàstic i del Reus, Alberto Benito, fitxa per l'Albacete

Format al planter grana, ara jugava al Zaragoza

L'Albacete ha fet oficial que el lateral dret Alberto Benito Correa, jugador de 26 anys i exjugador del Zaragoza, és nou futbolista de l'equip blanc després de signar un contracte per a les dues pròximes temporades.Criat al planter del Nástic de Tarragona, el futbolista català va escalar al primer equip tarragoní en la temporada 2011-12, quan només tenia 19 anys.Així mateix, ha indicat que aquest any va quallar una gran temporada de debut, disputant 29 partits a Segona B, tots ells de titular, mentre que a l'estiu següent va recalar a Mareo per a jugar en el filial del Real Sporting, amb el qual va jugar 48 partits en les dues temporades en les quals va estar en la disciplina asturiana.En la temporada 2015-16, Alberto Benito es va enrolar en les files del CF Reus, amb el qual va aconseguir el gran èxit de pujar a LaLiga 1/2/3, i va ser clau en la consecució d'aquest ascens per part del club català, i ja en el curs 2016-17, de nou amb el CF Reus, Benito va disputar 31 partits i més de 2.600 minuts de competició, en els quals va demostrar «la seva qualitat, seguretat defensiva i la seva capacitat de portar perill a l'atac des del flanc dret», ha subratllat l'Albacete.Aquestes capacitats van cridar l'atenció de diversos equips i enal'estiu de 2017 va recalar al Real Zaragoza, conjunt en el qual ha estat aquestes dues últimes temporades, participant en 54 partits.El director esportiu de l'Albacete, Mauro Pérez, ha destacat d'Alberto Benito «La seva més que contrastada experiència en la categoria» i que compleix «amb tots els requisits que el nostre model de joc demanda», així com que «posseeix els valors personals que l'Albacete Balompié cerca en les seves incorporacions».