El CF Reus aconsegueix inscriure's a Segona B ajornant el pagament de la llicència

L'administrador concursal també ha inscrit el filial reusenc a Tercera

Actualitzada 28/06/2019 a les 16:33

L'administrador concursal del CF Reus ha inscrit el primer equip a Segona B i el filial a Tercera, segons una informació del Diari de Tarragona . Per a fer-ho hauria aprofitat la circumstància del procés de control de creditors que té obert per ajornar el pagament de les corresponents llicències d'inscripció.En els pròxims dies, el club haurà de disposar de diners per poder fer front a aquests pagaments o, en cas contrari, es produirà la desaparició efectiva del club.No hi ha notícies sobre el propietari del club, Clifton Onolfo, que és qui hauria d'haver fet efectius els ingressos necessaris per assumir els costos de gestió per mantenir el club. Actualment el control judicial fa que s'hagin aturat els compromisos de pagament fins que l'administrador concursal resolgui quins pagaments cal assumir.Les despeses principals que el CF Reus té pendents són les de personal, tant les que afecten treballadors del club com les de jugadors que van estar més de vuit mesos sense cobrar les nòmines.El propietari de l’entitat roig-i-negra va comprar el club per tres euros més el deute total que tenia la Societat Anònima Esportiva (SAE) i mai va demostrar capacitat per a posar en marxa l’equip. Si hagués pagat tot el deute, fet que apuntava que seria una realitat tenint en compte que Onolfo arribava a Espanya amb una carta de presentació que convidava a pensar que no tenia cap tipus de barrera econòmica, mai s’hauria arribat a aquesta situació. El problema és que o bé no té tants diners o bé no se’ls vol gastar a Reus.