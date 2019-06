Abraham refusa l'oferta de renovació del Nàstic i signa pel Racing

El que havia de ser el capità de la pròxima temporada marxarà per continuar jugant al futbol professional

Palanca i Márquez

Abraham Minero no continuarà al Gimnàstic de Tarragona. Les negociacions entre el club grana i el lateral esquerre s’han trencat després que el futbolista refusés les condicions i jugarà al Racing de Santander, entitat que ja va anunciar el seu fitxatge i que permetrà que continuï jugant en el futbol professional, gràcies a l’ascens dels càntabres.Abraham era un dels tres futbolistes que acabaven contracte amb els quals el Nàstic volia continuar comptant tot i el descens de categoria. Els altres dos són Miguel Palanca i Javi Márquez, que estan en negociacions.El Nàstic volia comptar amb el futbolista per a realitzar una doble funció. La primera era la de gaudir de la seva experiència i de la seva qualitat i que aquestes dues qualitats ajudessin a l’equip a retornar a Segona Divisió A. La segona, que es convertís en el capità del Nàstic, en una figura que aportés tant sobre la gespa com fora del camp, però sembla que no serà així.La proposta inicial del Nàstic seria d’un sou d’uns 50.000 euros per dues temporades de durada, amb una tercera d’opcional. Abrahám ha valorat totes les possibilitats i creu que no s’ajusta a les seves pretensions. I és que el futbolista barceloní encara té un bon cartell a Segona Divisió A.Tot i el descens de categoria del Nàstic, Abrahám Minero va ser el millor futbolista grana durant la primera volta. Va mantenir a l’equip quan aquest s’enfonsava partit sí, partit també, i va deixar clar que el lateral esquerre era cosa seva. De fet, el jugador va ser l’únic que, a partir del mes de gener, no tenia competència en la seva posició. Javi Jiménez va rescindir el seu contracte i va marxar a la Cultural Leonesa de Segona Divisió B i Abrahám tenia l’únic «rival» per competir a la banda un Josema que no és precisament el jugador més adequat per a jugar de lateral en defensa de cinc homes, ja que el futbolista que ocupa aquesta demarcació ha d’estar molt pendent de la part ofensiva. De fet, Josema, que tampoc es va quedar al Córdoba en rescindir-li el contracte el club andalús, va jugar bons minuts amb el Nàstic com a central esquerrà, encara que no va marxar de la millor manera de Tarragona després d’unes desafortunades declaracions on titllava de «frustrats» als aficionats del Nàstic. El fet que Abrahám no es quedi a Tarragona farà que el Nàstic es replantegi la possibilitat que Ferran Giner, anunciat ahir com a nou fitxatge grana, sigui més lateral que central. Una altra opció seria la de fitxar dos laterals esquerres i, la tercera, contractar-ne un i utilitzar-ne a un del filial quan sigui necessari.Dos casos que queden per resoldre són els de Miguel Palanca i Javi Márquez. El primer té una oferta sobre la taula fa alguns dies, les postures són força properes, però encara no hi ha acord. El tarragoní té ganes de quedar-se i, el Nàstic, de què continuï, però encara no hi ha fumata blanca.Mentre que Palanca acabava contracte, Márquez no ho hagués fet si el Nàstic hagués continuat a Segona A. El descens, però, permetia una clàusula de sortida, encara que el club i el futbolista també estan parlant d’una continuïtat de cara a la pròxima campanya.