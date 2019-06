Té un any més de contracte amb els il·licitans i aquesta temporada ha estat cedit al Recreativo i al Valencia Mestalla

Actualitzada 27/06/2019 a les 09:05

Una de les prioritats que s’ha fixat el Gimnàstic de Tarragona en aquest mercat d’estiu és poder aconseguir contractar a alguns futbolistes que enguany han militat a Segona Divisió A. En aquest perfil encaixa perfectament Lolo Plá, polivalent atacant de l’Elche al qual encara li resta una temporada més de contracte amb els il·licitans.El jugador de 26 anys està buscant una sortida, ja que a Elx no tindrà oportunitats. Tenint en compte que finalitza vinculació amb el seu actual equip el 30 de juny del 2020, el més lògic seria pensar en una rescissió de contracte perquè pugui negociar lliurement amb el club que vulgui. En aquest cas, el Nàstic estaria en disposició de realitzar una bona oferta per a aconseguir els seus serveis, ja que és un dels clubs de Segona Divisió B que major potencial econòmic tindrà de cara a la pròxima temporada.Una altra opció, menys probable, seria que el jugador renovés amb l’Elche i aquest el cedís, però no sembla que sigui la via que seguirà el seu actual club, el qual té la intenció de solucionar la situació el més aviat possible.Plá era un dels futbolistes en el que confiaven a Elx de cara al futur, però les lesions han impedit que pugui esclatar i ha anat de cessió en cessió. Va arribar a l’Elche la temporada 2017-18 i va disputar un total de vint partits, a Segona B. En nou ocasions va ser titular i va acumular 816 minuts. Va ser un dels responsables de l’ascens a Segona B, però va buscar un canvi d’aires. El jugador de Badajoz ha jugat en dos conjunts a la temporada 2018-19. Primer, va ser cedit al Recreativo de Huelva, però aquesta operació no va acabar resultant massa fructífera per a cap de les dues parts. Nou partits, tres d’ells com a titular, i tan sols 431 minuts.A mitjan temporada, va rescindir amb el Degà i va signar amb el Valencia Mestalla, on va jugar tretze partits, nou d’ells sortint com a titular, i sumant 820 minuts. Amb els valencians, al grup tercer de Segona Divisió B, va anotar cinc dianes. El fet que pugui actuar tant en qualsevol de les dues bandes com a la punta d’atac fan que l’interès del Nàstic sigui màxim en aquest jugador.