Isaac Becerra interessa al Tenerife de cara a la pròxima temporada

El porter no continuarà al Nàstic i té un gran cartell a Segona A

Actualitzada 26/06/2019 a les 12:44

Isaac Becerra no seguirà al Gimnàstic de Tarragona la pròxima temporada després del descens de l’equip a Segona Divisió B. La seva elevada fitxa impedeix que el club grana pugui assumir la seva continuïtat i, tot i que l’entitat tarragonina voldria seguir comptant amb els seus serveis, sembla que no serà possible.El meta compta amb un gran cartell a Segona A i un dels equips que s’ha interessat en els seus serveis és el Tenerife, que la pròxima temporada militarà a la categoria de plata del futbol espanyol. Becerra estava completament implicat en el projecte del Nàstic i el futbolista tenia la intenció de seguir molts anys a Tarragona, però el canvi de categoria ha motivat que els plans del català canviïn.Becerra ha alternat la titularitat aquesta temporada amb Bernabé Barragán, el qual ha mostrat un gran nivell i, amb gairebé tota seguretat, marxarà del Nàstic mitjançant un traspàs. Bernabé té cartell i no deixarà passar l’oportunitat de seguir en categoria professional.