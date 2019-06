El croat ha jugat cedit al NK Aluminij eslovè aquesta temporada però té un any més de contracte amb els tarragonins

Actualitzada 26/06/2019 a les 08:20

El Gimnàstic de Tarragona està immers en el mercat d’estiu, tant pel que fa als fitxatges com pel que respecta a les sortides. De moment, el club grana ha tancat els fitxatges del central David Goldar (Cornellà), del lateral dret Albarrán (Badalona) i de l’extrem esquerre de l’Ibiza Ferran Giner.Ara bé, també hi ha moviments que s’han de produir en el sentit invers, ja que el Nàstic ha de donar sortida a diversos futbolistes amb els quals no compta. Un d’ells és Elvir Maloku, el qual mai va poder triomfar a Tarragona i, cessió rere cessió, tot indica que aquest estiu acabarà abandonant la disciplina grana.L’extrem ha jugat aquesta temporada a l’NK Aluminij de la màxima categoria eslovena, on no ha pogut demostrar el seu potencial. Ha disputat setze enfrontaments, en els quals ha marcat un gol, però mai ha destacat de forma suficient com perquè el Nàstic tingui la intenció de comptar amb ell, encara que sigui a la Segona Divisió B.Maloku va arribar al conjunt tarragoní el 21 de juliol del 2016. Gairebé tres anys després, no ha esclatat i el club no té cap altre remei que el de buscar-li una sortida. Maloku és actualment un problema pel Nàstic, ja que la idea del club tarragoní és la d’intentar trobar un equip que pugui assumir les perspectives econòmiques del jugador i que, de retruc, permeti que el Nàstic no hagi de pagar cap tipus d’indemnització.Fa setmanes que el club grana està treballant en la sortida del croat, però sembla que aquesta operació serà més complicada del que es pensava inicialment. És complicat que un equip espanyol vulgui fer-se amb els seus serveis, ja que el futbolista no ha fet mèrits per poder jugar en categoria professional. La solució més viable és tornar a buscar un equip a l’estranger i que, en aquesta ocasió, assumeixi la fitxa del futbolista i, probablement, hagi d’acceptar un contracte de més d’un any de durada, ja que, d’aquesta manera, el futbolista es trobaria en una situació més favorable per facilitar la seva sortida.Per altra banda, el Nàstic va anunciar ahir la marxa de Juan Delgado. El davanter xilè no segueix a Tarragona tot i que li quedava un any més de contracte amb l’entitat grana. Delgado s’ha compromès amb el Necaxa mexicà en una operació en la qual, en principi, el Nàstic no hauria rebut cap contraprestació, ja que es tracta d’una rescissió de contracte. Delgado ha jugat aquesta temporada cedit al Tondela de la Primera Divisió portuguesa.