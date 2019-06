El Nàstic Genuine, present a l'Special Cup a territori italià

Els jugadors de l’entitat grana van competir contra el PSG o l’Ajax, entre d’altres esquadres

El Nàstic Genuine va viure, aquest cap de setmana, una nova experiència de futbol i d’amistat, compartint els valors de l’esport i la companyonia per sobre de la competició. La il·lusió d’enfrontar-se a equips de talla mundial com el PSG o l’emoció de retrobar-se amb l’Ajax, després de jugar en la Champions Genuine organitzada pel Nàstic fa tres anys, han fet que els jugadors i membres del cos tècnic hagin tancat la temporada de la millor manera possible.L’equip entrenat per Rafel Magrinyà va estrenar-se en la competició guanyant el seu partit davant el PSG. No va poder repetir en els altres quatre enfrontaments davant l’Ajax, el Benevento, l’Spezia i el Cagliari. Tots els partits de la fase final de la Special Cup 2019 es van disputar a Coverciano, centre tècnic de la Federació Italiana de Futbol (FIGC) i on es concentra la selecció absoluta azzurri. El Nàstic va ser un dels equips convidats en aquest torneig i alhora, el viatge a terres italianes també va servir per visitar la ciutat de Florència el divendres al vespre.Els jugadors que van viatjar fins a Itàlia per defensar l’escut del Nàstic van ser els capitans Rubén Almazán i Álvaro Cano, Albert Roca, Brian Masa, Cristian Sayago, David Carmona, Ernesto Duarte, Héctor Martínez, Javier Sarabia, Marcos Gila, Sergi Camprubí i Aarón Oya.Els futbolistes van estar acompanyats pel director general de l’entitat, Lluís Fàbregas; el directiu del futbol base grana, Jordi Gornals; i també es va comptar amb la participació de la coordinadora de LaLiga Genuine Santander, Conxita Esteve. Juntament als membres del cos tècnic i del Voluntariat Grana, van composar l’expedició del Nàstic desplaçada a Florència.El Gimnàstic de Tarragona va voler agrair el suport actiu dels patrocinadors oficials BASF, Nectina i Obra Social la Caixa durant aquesta temporada 2018-2019.