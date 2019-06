El Campionat d'Espanya sub-23 d'atletisme aplegarà 600 atletes

La competició es desenvoluparà al llarg d’aquest cap de setmana a l’Estadi Natalia Rodríguez

Actualitzada 26/06/2019 a les 13:27

L’estadi d’atletisme Natalia Rodríguez acollirà els dies 29 i 30 de juny la 34a edició del Campionat d’Espanya sub-23 d’atletisme, una de les proves més rellevants del calendari atlètic nacional, que acollirà més de 600 joves promeses.Aquest cap de setmana serà la quarta vegada que Tarragona aculli aquesta competició, després de les edicions de 1987, 1993 i 2015. A falta que avui es publiqui la llista definitiva d’inscrits, s’esperen unes jornades de gran nivell atlètic, ja que molts dels participants disposaran d’una de les darreres oportunitats per a poder assolir la marca mínima per prendre part en els campionats d’Europa sub-23 d’atletisme, que es disputaran aquest juliol a Suècia.Les instal·lacions de l’Anella Mediterrània van acollir ahir la presentació de la cita, on s’estrenava públicament la regidora d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, María José López.López es va felicitar perquè «Tarragona sigui la seu aquest cap de setmana d’una competició de primer nivell», especialment si es té en compte que fa poques setmanes el mateix estadi ja va acollir els campionats de Catalunya sub-20 i sub-23 d’atletisme.López va afegir que «simultàniament a campionat d’atletisme, la piscina Sylvia Fontana acollirà aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya juvenil masculí de waterpolo i el Palau d’Esports Catalunya és la seu dels Campionats d’Espanya de tennis taula. En total aquest estiu les instal·lacions esportives de l’Anella Mediterrània seran la seu de, com a mínim, vuit competicions entre atletisme, natació i tennis taula. Tenim unes instal·lacions de primer nivell, que, a banda de l’ús diari de la ciutadania i els esportistes locals, permeten acollir diferents competicions importants».El Campionat d’Espanya sub-23 d’atletisme es disputarà dissabte i diumenge en jornades completes de matí i tarda. L’entrada és gratuïta per a tot el públic i s’espera que un centenar de voluntaris col·laborin en l’organització de l’esdeveniment.La prova està organitzada pel Club Gimnàstic, la Federació Catalana d’Atletisme i l’Ajuntament de Tarragona i compta amb la col·laboració econòmica de la Generalitat, Repsol i Coca Cola.