Onolfo no té previst pagar i el CF Reus tindria les hores comptades

El propietari del Reus havia de pagar prop d’un milió a finals de setmana, però sembla que no ho farà

Actualitzada 25/06/2019 a les 10:04

Clifton Onolfo no pagarà el prop d’un milió d’euros que havia d’ingressar aquesta setmana per salvar el seu primer match ball. Aquesta és la sensació que hi ha al club i la informació de què disposa Diari Més, que ha pogut confirmar que el nord-americà no té la intenció d’abonar la quantitat que correspon a la massa passiva. Aquesta es refereix a pagaments a treballadors, jugadors i tècnics del Reus B i alguns proveïdors, que són els pagaments més urgents que s’han de realitzar. Si aquest dijous no estan els pagaments realitzats, Onolfo pot començar a acomiadar-se del CF Reus. Tant Onolfo com els aficionats, ja que desapareixeria el primer equip, que havia de competir a Segona Divisió B i, possiblement, també ho faria el filial, ja que la despesa que representa jugar a Tercera Divisió és força elevada.El propietari de l’entitat roig-i-negra va comprar el club per tres euros més el deute total que tenia la Societat Anònima Esportiva (SAE) i mai va demostrar capacitat per a posar en marxa l’equip. Si hagués pagat tot el deute, fet que apuntava que seria una realitat tenint en compte que Onolfo arribava a Espanya amb una carta de presentació que convidava a pensar que no tenia cap tipus de barrera econòmica, mai s’hauria arribat a aquesta situació. El problema és que o bé no té tants diners o bé no se’ls vol gastar a Reus.El pagament del prop de milió d’euros que hauria de realitzar abans del dia 27 seria una primera passa de cara al que hauria d’afrontar un Clifton Onolfo que no té la intenció, en principi, de posar els diners damunt de la taula, ja que opina que anirien a fons perdut. Un dels motius és que el Reus està sancionat durant tres anys sense tornar a la Lliga de Futbol Professional (LaLiga), i aquesta circumstància limita econòmicament a qualsevol club. Pujar a Segona A significa aconseguir uns ingressos que sempre superen els tres milions d’euros, mentre que a Segona B tot són despeses, ja que no hi ha cap benefici televisiu, excepte el que aporta la Televisió de Catalunya, que voreja els 20.000 euros.