Vicente Moreno dedica al Nàstic l'ascens del Mallorca

Els balears van derrotar 3-0 al Deportivo en la tornada de la final de la promoció d'ascens a Primera

Actualitzada 24/06/2019 a les 11:46

El Mallorca és de Primera. El conjunt balear va derrotar aquest diumenge al Deportivo de la Coruña en la tornada de la final de la promoció d'ascens a Primera Divisió 3-0 i va deixar sense efecte la derrota de l'anada a Riazor (2-0).Molts vells coneguts del Nàstic formen part de la plantilla bermellona, la qual ha assolit dos ascensos de forma consecutiva, una fita que gairebé van aconseguir els tarragonins en el seu retorn a Segona A.L'entrenador de llavors del Nàstic era el mateix Vicente Moreno que ha pujat al Mallorca a Primera. El valencià, després del duel, va tenir unes paraules que han arribat al cor dels nastiquers: «També ho dediquem a la gent del Nàstic», va dir sobre l'ascens.Moreno va explicar a les càmeres de televisió que «havia tingut la sort de jugar un partit d’aquests amb el Nàstic fa uns anys i ens havíem quedat amb les ganes», en referència a la promoció perduda contra l'Osasuna que llavors entrenava Enrique Martín. Finalment, Moreno va manifestar que «és una felicitat enorme perquè un sap la dificultat que té».A banda de Vicente Moreno, també hi ha altres ex del Nàstic que formen part de la plantilla del Mallorca, com són els jugadors Xisco Campos, Manolo Reina, Lago Júnior i Álex López o el preparador físic, Raúl López.