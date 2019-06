Roda de Berà acull la Nit dels Campions

El Pavelló Esportiu va acollir l'última de les 13 Nits dels Campions que s'han celebrat durant dues setmana a Catalunya

Actualitzada 23/06/2019 a les 13:27

El Pavelló Esportiu de Roda de Berà va ser l’escenari triat per albergar la Nit dels Campions a Tarragona 2019 que es va celebrar divendres. Unes 1.200 persones van assistir a l’entrega de premis als campions i campiones de la lliga 2018-2019, i també dels guardons especials que es van donar a diferents personalitats per reconèixer la seva trajectòria dins del món del futbol i futbol sala català.A l’acte hi van assistir l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili; els regidors de l'Ajuntament de Roda de Berà Rosana Dorantes, Antonio Bernal, Albert Martín, Eva Maria Giménez; el vicepresident de l'FCF Josep Vives; el representant territorial de la Secretaria General de l'Esport, Joan Plana; els directius de l'FCF Rafael Pinedo i Ricardo Pacheco; el vicepresident executiu del Consell Esportiu del Tarragonès, Pere Valls; els patrons de la Fundació de l'FCF Josep Maldonado i Francesc Ferrer-Val; i l'ex president de l'FCF, Andreu Subies; entre d'altres.Es va fer un homenatge a diversos presidents que aquesta temporada ha deixat el càrrec de la seva entitat. Per aquesta raó, la Federació Catalana de Futbol els va voler retre un petit homenatge per agrair la seva tasca al capdavant dels seus clubs i contribuir a fer un millor futbol i futbol sala català.Durant l'acte també es va voler retre un homenatge especial a Tomàs de la Torre, en un reconeixement a títol pòstum, per la seva implicació i entrega dins les files del CD Vallmoll des del 1986 al 2014, club en el qual va exercir de delegat i va tenir diferents funcions dins la junta directiva, arribant a ser-ne el vicepresident. El segon guardó a títol pòstum va ser per a Antonio Vallverdú, que va treballar incansablement per al Club Gimnàstic Tarragona, entitat que va president del 1986 al 1998, i amb qui va viure dues promocions d'ascens a la Segona Divisió.Rodrigo Quesada ha estat directiu del CE Constantí des dels seus inicis, ja fa més de 50 anys. Després d'una refundació i diversos campionats i ascensos assolits, Tarragona el va homenatjar amb aquest premi especial per reconèixer la seva feina dins del club i del territori tarragoní. El darrer reconeixement va ser per a un dels fundadors de la Unió Esportiva Tancat, sent el president a partir de l'any 1985 i fins la temporada 2017-2018 de manera ininterrompuda. I és que la tasca de Josep Lluís Teruel durant 36 anys al capdavant del club ha estat impecable. I José Piguillem també va ser homenatjat per la llarga trajectòria en el Calafell CF.