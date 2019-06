Ultimàtum a Onolfo: o ingressa prop d'un milió o el CF Reus serà història

L’administrador concursal també li reclama que es personi, ja que porta més de tres mesos fora

Actualitzada 20/06/2019 a les 19:29

Clifton Onofo ja té un ultimàtum a sobre de la taula. El propietari del CF Reus ja sap que, si no actua amb celeritat, l’administrador concursal tancarà la paradeta. Onolfo ha de fer un ingrés de gairebé un milió d’euros si no vol que l’1 de juliol el CF Reus passi a ser història. Almenys, la Societat Anònima Esportiva (SAE), ja que el futbol base està salvat gràcies a la creació de la Fundació, que ha estat possible pel treball de tècnics i amb l’ajuda de pares i gent que estima el club de la capital del Baix Camp.Aquest prop d’un milió d’euros correspon a la massa passiva, o sigui, els pagaments més urgents. Entre d’altres, hi ha sous de treballadors, dels jugadors i tècnics de l’equip filial i deutes amb alguns proveïdors. Ingressar aquesta quantitat de diners significaria, possiblement, salvar un match ball inicial que no significaria, en cap cas, que els problemes s’haurien acabat a Reus.Si Onolfo no realitza aquest moviment financer, succeirà el que ja ha anat avançant aquest diari en les darreres setmanes: la desaparició, que significaria que molts dels deutes quedarien impagats i que les persones que rebrien alguna compensació econòmica seria mitjançant el Fons de Garantia Salarial (FOGASA).Seran uns dies de tensió en els quals podria produir-se un miracle, tot i que els treballadors que encara queden al club i aquells que encara tenen assumptes econòmics pendents amb el club no tenen cap tipus d’esperança. Tot i que la situació ja sigui límit, tant el personal que hi és com el que ja no, no té la sensació que el nord-americà s’hagi de presentar a Reus amb la capa de superheroi. El motiu és molt senzill: si hagués volgut pagar, dient els diners que assegura tenir, ja ho hauria fet.Una altra condició que li ha posat l’administrador concursal és que es personi a Reus. Fa més de tres mesos que Onolfo ha marxat de la ciutat i ha de tornar per donar la cara. Serà una incògnita si, finalment, decideix aparèixer. Si no ho fes i tampoc respongués econòmicament, haurà estat col·laborador indiscutible de la desaparició d’un històric.