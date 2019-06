Nacho Abeledo tornarà a Tarragona amb opcions de quedar-s'hi

L’extrem esquerre va marxar cedit al Deportivo Fabril a mitjans de temporada i hi ha estat un dels jugadors més destacats

Actualitzada 20/06/2019 a les 20:39

Al Nàstic, anecdòtic

El Gimnàstic de Tarragona està immers en la planificació de la plantilla de la temporada 2019-20. Arribaran molts jugadors i, la majoria dels que hi són actualment, marxaran. És lògic, tenint en compte que s’acabat de produir un descens. S’ha de fer net.Hi ha alguns casos especials, com els d’Abrahám Minero o Miguel Palanca, en procés de renovació, o d’altres joves, com Pol Valentín, Viti o Salva Ferrer, amb números de continuar. Però també hi ha un tercer tipus de futbolista que es podria quedar, i és el que torna de cessió. En aquesta situació es troba Nacho Abeledo, un dels fitxatges que havia de ser protagonista al Nàstic la passada campanya, però que ho va ser per dos motius: per la seva nul·la participació amb l’equip grana i per la seva cessió al Deportivo Fabril a mitjan temporada.Abeledo va marxar per poder tenir minuts, i els ha aconseguit. A més, de qualitat. Tot i que no ha pogut evitar el descens del filial del Deportivo de la Coruña a Tercera Divisió, ha tingut la possibilitat guanyar experiència a la Segona Divisió B i, per aquest motiu, podria ser un bon reforç per a un Nàstic que té pràcticament tancada l’arribada de Ferran Giner, procedent de l’Ibiza de Segona B, i que podria completar un bon atac per aquest carril amb l’ex de l’Atlético Malagueño.Al Nàstic, de moment, estan valorant opcions i la de què es quedi Abeledo, que té contracte fins al 30 de juny del 2020, no està, ni molt menys, descartada. Aquest jugador, de tan sols 23 anys, ha jugat divuit partits amb el Deportivo Fabril, tots ells com a titular. Ha acumulat 1.571 minuts a la categoria de bronze del futbol espanyol i ha aconseguit anotar dues dianes.Al Nàstic, tan sols va jugar tres partits de Lliga. Entre els tres, van ser 70 minuts, sempre jugant lluny del Nou Estadi (Gijón, Las Palmas i Màlaga) i entrant al segon acte, sense tenir temps de gaudir dels minuts esperats.Sergi Parés, director esportiu del Nàstic, està treballant a marxes forçades per a confeccionar la millor plantilla possible. Aproximadament i, tal com ell va explicar durant la seva presentació, té la meitat dels jugadors lligats (entre els que segueixen i els que marxen).