El Golf Costa Daurada aposta per la formació a professors en golf

Joves de diversos centres també passen per les instal·lacions per a iniciar-se en la matèria

Actualitzada 20/06/2019 a les 18:10

Les llicències de pitch & putt

Potenciar el pàdel

El Golf Costa Daurada vol convertir-se en tota una referència a nivell català i, poc a poc, ho va aconseguint. Aquestes instal·lacions, ubicades a Tarragona, a la carretera del Catllar, estan preparades per a cobrir les necessitats de qualsevol esportista que vulgui practicar modalitats com el golf, el pich & putt, el pàdel o el tennis. A més, pròximament s’hi obrirà un gimnàs de la cadena Dir que encara completarà més l’oferta esportiva. Les estimacions des del club són que a principis de l’any 2020 pugui estar operatiu aquest nou equipament.El club va oferir ahir un tast de pitch & putt a periodistes que cobreixen l’actualitat local tarragonina per a iniciar-los en un esport que vol convertir-se en referència a la zona mitjançant les instal·lacions del Golf Costa Dorada.Una de les accions que realitza l’entitat és la de convidar a les escoles de la ciutat tarragonina perquè els alumnes puguin gaudir del golf, un esport que cada dia practica més gent. Al llarg d’aquest 2019 passaran uns 1.500 nens i nenes de 25 escoles diferents. Tots ells han pogut o podran viure en primera persona l’experiència de practicar un esport que, segurament, és nou per a ells. El club els habilita un espai especial, més tou que per als adults i amb un material diferent, adaptat per als més joves, els va mostrant els secrets del golf.Si els joves reben unes breus classes d’iniciació, el Golf Costa Daurada va més enllà amb els professors. Els docents especialitzats en Educació Física reben les instruccions suficients com per a, després, traslladar-les als seus alumnes. Són classes que reben per part dels professionals del Costa Daurada per a després poder mostrar-les als joves.A Catalunya, hi ha aproximadament unes 16.000 llicències de pitch & putt, 500 de les quals a la província de Tarragona i fins a una setantena en practicants al Golf Costa Daurada. Un dels objectius que s’ha marcat l’entitat és la de portar l’Open Catalunya de la modalitat i creuen fermament que podran aconseguir-ho.Els preus per jugar a pitch & putt al Costa Daurada són dels més competitius del mercat. Per exemple, els que vulguin practicar aquesta modalitat de dilluns a divendres, podran fer-ho pagant una quota mensual de 45 euros i una matrícula de 150 euros.Un altre dels pals de paller al club són el tennis i el pàdel. Xavi Pueyo, antic responsable esportiu del Tennispark, ha agafat les regnes al Costa Daurada i s’ha marcat dos reptes molt ambiciosos. El primer, segons ell mateix va destacar, és «donar una empenta al pàdel, ja que, de moment, no ha funcionat gaire bé». A banda, vol mantenir l’èxit que està tenint el tennis al Costa Daurada i, si pot ser, incrementar-lo.Les instal·lacions tarragonines són immillorables per a la pràctica de l’esport. Compten amb pistes panoràmiques i il·luminades amb LED, preparades per a qualsevol horari i qualsevol circumstància, amb què es fa més senzill per a l’esportista.Pel que fa al pàdel, per a intentar potenciar-lo una mica més, el club ha posat en marxa una iniciativa en forma de descompte. Tots aquells que s’inscriguin en la modalitat de pàdel al Costa Daurada durant el mes de juliol tindran un «gran descompte sempre que ho facin amb una permanència d’un any», segons va destacar Pueyo.