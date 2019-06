Madrid toca la porta de Salva

El Real Madrid, per jugar al Castilla, i el Leganés s’interessen en el defensor del Nàstic

Actualitzada 19/06/2019 a les 17:25

Ell vol quedar-se

La gran temporada realitzada per Salva Ferrer al primer equip del Gimnàstic de Tarragona ha despertat l’interès de diversos clubs, alguns d’ells de gran envergadura.Dues de les entitats que més interessades estan en el fitxatge del polivalent defensor són el Real Madrid i el Leganés, tots dos clubs de la capital. El conjunt presidit per Florentino Pérez ja va estar a punt de tancar el fitxatge de Salva a finals de desembre de l’any passat, però el futbolista va acabar renovant pel Nàstic fins el 30 de juny del 2021. De fet, va ser el moment en el qual el jugador va deixar de considerar-se com a futbolista de la Pobla i va convertir-se en un efectiu del primer equip.En els dos casos, el Nàstic es remet a la clàusula de rescissió del futbolista, que seria prou elevada perquè els conjunts madrilenys s’ho pensessin a l’hora d’intentar la contractació del jugador.La idea del Real Madrid, tant al desembre com ara, seria la de fitxar al futbolista de 21 anys per a enviar-lo al seu filial, un Castilla que tornarà a jugar la pròxima temporada a Segona Divisió B, després de no haver aconseguit l’objectiu de l’ascens a la Lliga Professional. Pocs jugadors refusarien fitxar pel filial de tot un Real Madrid, un dels millors equips del continent. Arribar al primer equip blanc és molt difícil, pràcticament impossible, però militar al seu filial és sinònim, en molts casos, d’acabar militant a Primera Divisió i de gaudir d’una carrera futbolística plena d’èxits a l’elit.En el cas del Leganés, el club pepinero també apostaria per contractar-lo però, alhora, cedir-lo, probablement a un club de Segona Divisió A ja que, d’aquesta manera, el futbolista podria continuar amb la seva progressió entre els més grans del futbol espanyol.Salva Ferrer té molt clar que la seva prioritat és seguir a Tarragona. Si l’oferta que arribés a les oficines del Nàstic (encara no hi ha cap proposta en ferm de cap dels dos equips) fos suficientment important perquè el club grana no la pogués refusar, Salva hauria de pensar en el seu futur lluny de Tarragona. Qualsevol dels dos equips madrilenys significaria fer un gran pas en la seva carrera, però Salva Ferrer està molt agraït al Nàstic per l’oportunitat que li ha donat de debutar a la Segona Divisió.El futbolista de Martorell ha vist com la seva vida ha canviat completament en tan sols uns mesos. Salva Ferrer va ser fitxat per al filial CF Pobla de Mafumet fa dues temporades. En la2017-18, va completar grans actuacions, tot i que la de la consolidació va ser la campanya 2018-19. Ell va ser un dels molts jugadors que va disputar la Copa Catalunya amb el Nàstic i, amb l’arribada d’Enrique Martín a Tarragona va començar a gaudir de protagonisme en el primer equip grana.La seva polivalència és un dels factors que converteix al futbolista en una opció molt interessant, ja que rendeix tant com a lateral dret com a l’eix de la defensa. Seriós i molt segur, és un jugador capaç de marcar a qualsevol rival i d’assecar-lo i també de córrer la banda dreta per a buscar posicions de centrada o, fins i tot, de xut. Salva podria ser un dels culebrots de l’estiu, encara que el club grana té clar que no vol desfer-se d’ell.