Enrique Martín, nou entrenador del Córdoba CF, que acaba de baixar a Segona B

L'extècnic grana ha signat per una temporada amb l'objectiu d'assolir un ascens immediat

Actualitzada 20/06/2019 a les 10:00

L'exentrenador del Nàstic de Tarragona, el navarrès Enrique Martín, ha signat per una temporada amb el Córdoba CF, conjunt que aquesta temporada, com els grana, han baixat a Segona B.L'anunci de la incorporació de Martín l'ha fet el mateix club andalús a través de les seves xarxes socials. Els mitjans de comunicació locals apunten al fet que el projecte que dirigirà Martín té com a objectiu l'ascens i el retorn immediat a Segona.Els precedents d'aquesta temporada, però, no són molt esperançadors pel conjunt cordovès. Martín va agafar el Nàstic a la jornada 11 i no va aconseguir remuntar la situació del club grana, que va acabar la temporada en penúltima posició.