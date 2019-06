El Toronto FC ofereix a Adri Arjona jugar en el seu equip filial

El club li ha demanat jugar al B fins al mes de gener, quan el pujarien al primer equip

Adri Arjona ha finalitzat ja el seu període de prova amb el Toronto FC de la Major League Soccer (MLS), la màxima categoria dels Estats Units en el món del futbol.Arjona, que havia canviat de continent per a provar sort, ha rebut la notícia que el Toronto FC comptaria amb ell, però per al seu filial, i no per al seu primer equip. Aquestes, en principi, no serien les intencions del futbolista, el qual tenia les expectatives de jugar a la màxima categoria dels Estats Units però, de primeres, segurament no ho podrà fer. Ara bé, des del club canadenc li han expressat al jugador el seu desig de fer-se amb els seus serveis per a jugar en el primer equip a partir del mes de gener, ja que ara tenen altres prioritats.Tal com ha pogut saber aquest mitjà, Arjona es va reunir dimarts amb l’entrenador i el director esportiu del Toronto FC, els quals li van traslladar que estaven molt contents amb el que havien pogut veure durant el període de prova. També li van assegurar que, causa d’un problema amb les inscripcions, Arjona no podrà signar fins el mes de gener, però li van traslladar un missatge de tranquil·litat.Li van donar dues opcions: o bé quedar-se al filial fins el mes de gener i, tot seguit, passar a formar part del primer equip o, com a alternativa, que tornés a Espanya per a continuar acumulant minuts fins el mes de gener i, després, tornar a Toronto FC per jugar a la Major League Soccer.El futbolista té ara la pilota a la seva teulada i haurà de ser ell qui decideixi el seu futur. Encara no ha pres una determinació, ja que Adri Arjona està a l’espera de conèixer les condicions contractuals amb les quals continuaria a Toronto.Arjona torna avui a casa, on tindrà temps per a pensar què fer amb el seu futur. Ell assegura que tot el que li ha passat a Toronto són bones notícies i que ara haurà de meditar curosament cap a on decideix tirar.El mitja punta va ser el primer dels jugadors que l’encara actual propietari del CF Reus, Clifton Onolfo, va enviar a la MLS en el marc d’un conveni que, segons el mateix nord-americà, havia de servir perquè el Reus i el Toronto iniciessin una col·laboració que acabaria sent satisfactòria per a ambdós. El cert és que, de moment, l’únic jugador del Reus que ha marxat al Toronto no compta almenys fins el mes de gener, per al primer equip, amb què el conveni deixaria de tenir sentit.Actualment, hi ha tres jugadors més del Reus provant al mateix equip. Es tracta dels dos juvenils David Grifell i Imad el Kabbou, a banda d’Enric Bernat, recentment fitxat de l’Ascó pel filial reusenc. Tots ells han marxat per a provar sort, tot i ser coneixedors que poden patir la mateixa situació que un Adri Arjona que haurà de valorar si es queda a Toronto per començar la seva vida des del filial o si torna a Espanya, on alguns clubs s’han interessat en els seus serveis.