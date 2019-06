El Ral·liRACC Catalunya-Costa Daurada abandonarà els trams mixtos

Des del RACC asseguren que la FIA està pressionant perquè escullin terra o asfalt

Una prova mixta, fins quan?

50 milions d’euros

El Ral·liRACC Catalunya-Costa Daurada torna amb més força que mai amb una 55a edició que novament esdevindrà única, ja que es desenvoluparà en trams mixtos.Del 24 al 27 d’octubre, el Campionat del Món de Ral·lis tornarà a trepitjar la Costa Daurada i farà una breu escapada a Barcelona, tal com ha estat habitual en els darrers anys. Els tres dies de cursa estan dividits en disset trams cronometrats i es desenvoluparan un total de 325,08 quilòmetres de velocitat.Una de les cites estrella dels darrers anys, com ha estat el tram urbà de Salou, es manté inamovible, i es desenvoluparà el dissabte dia 26, on els habitants de la capital de la Costa Daurada, així com la resta d’apassionats al motor que s’hi vulguin acostar, ho podran fer sense cap problema.Serà la penúltima prova puntuable en el calendari del Campionat del Món i, entre d’altres, destaca un nou recorregut en el tram Horta-Bot, que es desenvoluparà divendres.Com sempre, el primer dia serà el del Shakedown, o tram de proves. Serà la sortida oficial des de Salou i servirà d’assaig general per a pilots i equips. Arrencarà a les nou del matí en una ubicació que encara no està decidida. La cerimònia oficial de sortida, també serà a les set de la tarda, des de l’habitual podi de Salou, que està situat al passeig Jaume I.Divendres hi haurà un bucle de tres trams amb dues passades a cadascun, com seran Gandesa, la Fatarella-Vilalba i Horta-Bot, amb el tram mencionat anteriorment. La resta de trams no veuran modificat el seu recorregut, ja que van funcionar molt bé anteriorment.Dissabte i diumenge estan destinats íntegrament a trams sobre asfalt. La de dissabte és idèntica a la de l’edició del 2018, amb tres trams a doble passada, com són Savallà, Querol i El Montmell, tres cites que no es poden perdre els apassionats del motor. De cara al diumenge, estan previstos dos trams a doble passada, com ho són La Mussara i Riudecanyes.Per a Josep Mateu, president del RACC, la cita automobilística és una fórmula que sempre funciona perquè «combinem capacitat hotelera i tecnologia, factor humà i voluntaris, respecte pel Medi Ambient i seguretat». «Volem que sigui un ral·li divertit», apuntava Mateu.Segons Mateu, el fet que el Ral·liRACC sigui mixt no té precisament contenta a la Federació Internacional d’Automobilisme (FIA). «Ja ens va costar molt en el seu dia aconseguir un ral·li mixt i, per part de la FIA, hi està havent certa pressió perquè ens decidim per un ral·li de terra o un d’asfalt», va manifestar, tot avisant que «no està clar que l’any que ve sigui mixt».També del RACC, el seu director esportiu, Aman Barfull, destacava les xifres de la cita: «l’any passat van venir a la Costa Daurada 152 participants de 23 països i van assistir a la cita 192.000 espectadors. 93,7 milions de teleespectadors ho van seguir per televisió».Segons Barfull, «en total van ser 863 hores de cobertura, amb 722.419 visites a la pàgina web i 22.923.485 impressions». En el que respecta a les xarxes socials, les xifres també són molt elevades, ja que «vam aconseguir 359.378 seguidors i 2.692.763 interaccions», amb un impacte total per als municipis que prenen part a la prova de 49.868.546 euros.Finalment, Pere Granados, alcalde de Salou, també va demostrar la seva immensa felicitat perquè el Ral·liRACC continuï comptant amb la seva ciutat per a esdevenir-ne el campament base. «Salou ha fet una aposta decidida pel turisme esportiu. Són molts països els que estan darrere d’aquesta prova i nosaltres ajudem a tots els nivells, econòmicament, materialment i a nivell de personal», va dir.