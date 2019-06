Luis Enrique deixa la Selección Española i el reemplaçarà Robert Moreno

Segons el diari AS, l'asturià abandonarà el càrrec per problemes personals

Actualitzada 19/06/2019 a les 15:38

Luis Enrique deixarà de ser l'entrenador de la Selección Española i serà reemplaçat pel seu ajudant Robert Moreno, segons ha avançat el diari AS. Els motius de l'asturià serien per problemes personals, fet que el porten apartat del càrrec des de fa mesos.Moreno ha dirigit a l'equip durant l'absència de Luis Enrique, el qual ha decidit renunciar al seu contracte. El president de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, compareixerà aquesta tarda a les 16 hores en una roda de premsa, acompanyat pel director esportiu de la Federación, José Francisco Molina, a la Ciudad del Fútbol.La RFEF volia que Luis Enrique seguís al capdavant de la Roja, però l'honestedat de l'asturià ha pogut als desitjos de la federació. L'encara seleccionador no pot ni vol mantenir el seu contracte com a seleccionador si no pot exercir com a tal.El més probable és que es quedi Robert Moreno com a entrenador principal amb l'ajuda més pròxima de Molina i, per descomptat, del mateix equip de treball.