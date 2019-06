El Nàstic espera el «sí» de Carbia i també aposta per Caye Quintana

Tant l’ex del Dinamo Tbilisi com el futbolista del Recreativo abanderarien l’atac grana de la pròxima temporada

Actualitzada 18/06/2019 a les 19:01

El Gimnàstic de Tarragona encara no ha confirmat, de forma oficial, cap fitxatge de cara a la temporada 2019-20. De fet, és un fet completament normal, ja que els jugadors que acaben contracte ho fan el 30 de juny i, fins llavors, no poden comprometre’s amb ningú.Tot i això, el club grana segueix treballant en la plantilla de la pròxima campanya i, en aquest sentit, hi ha dos homes que estan escrits en majúscula i en negreta per a formar la davantera. Es tracta de Fran Carbia i de Caye Quintana, dos jugadors que tenen l’oferta damunt de la taula i que depèn d’ells mateixos el fet de poder formar part de la plantilla del pròxim curs.Tots dos tenen un perfil semblant. Són davanters mòbils i polivalents que no tan tols actuen en la posició de «9», sinó que també es poden ubicar perfectament a la mitja punta o a alguna de les bandes.Tots dos compleixen amb el que reclama el Nàstic. Han de ser jugadors amb ambició, ganes de créixer i que puguin encabir-se en un projecte nou i amb ganes de tirar amunt sense posar-se límits.Fran Carbia és un vell conegut tant de Xavi Bartolo com de Sergi Parés, ja que va militar durant les últimes cinc temporades i mitja al CF Reus, abans d’anar a provar sort al Dinamo Tbilisi de la màxima categoria georgiana. A la capital del Baix Camp, va jugar tres campanyes a Segona B i dues i mitja a la Lliga Professional, abans d’haver de marxar al Dinamo pels impagaments i per la inevitable desaparició del club reusenc.Carbia té l’oferta damunt de la taula, però encara ha de decidir si fa un pas enrere per jugar a Segona B o si aposta per esperar per si algun conjunt de Segona Divisió A s’interessa en ell. És arriscat per a ell, ja que el Nàstic no l’esperarà eternament, però la decisió sempre serà seva.Per altra banda, el club grana també ha demostrat interès en Caye Quintana, davanter del Recreativo de Huelva, conjunt que acaba de caure derrotat en les eliminatòries d’ascens a Segona Divisió A.Aquest punta de 25 anys, que també pot actuar en altres demarcacions de l’atac grana, tan sols ha despuntat a l’equip Degà, ja que abans mai va poder destacar com a golejador. Setze dianes va marcar amb el Recreativo de Huelva. Va militar a l’Écija, al Valladolid B, al Racing de Santander, al Mallorca B i al Jumilla. En el filial del conjunt castellà va ser on més va destacar, anotant set dianes i jugant un total de 33 enfrontaments.