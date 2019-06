Carles Hernández tornarà a dirigir els serveis mèdics del Nàstic

Les dues darreres campanyes ha estat a l'Espanyol

Actualitzada 18/06/2019 a les 19:06

Amb el descens a Segona Divisió B, el Gimnàstic de Tarragona protagonitzarà diversos canvis a nivell d’estructura. Un d’ells, serà en els serveis mèdics, ja que Carles Hernández, que va ser el metge del club durant molts anys, tornarà a Tarragona per a fer-se càrrec d’aquesta àrea després de dues temporades a l'Espanyol.En principi, el metge treballarà com a extern i, tenint en compte que l’equip és a Segona Divisió B, el desplegament mèdic no serà tan important. Amb aquesta incorporació, els serveis mèdics existents, capitanejats per Paco Rubio, deixaran de treballar per un Nàstic que es tornarà a encomanar al que va ser el seu màxim responsable en aquesta àrea durant la darrera època daurada.Carles Hernández és llicenciat en l’Activitat Física i Esport i compta amb un Màster en Traumatologia de l’Esport. Hernández va estar present en la presentació de Sergi Parés com a director esportiu del Nàstic.