La Pobla oficialitza Beto com a entrenador de la temporada 19-20

Actualitzada 18/06/2019 a les 19:38

La resta del cos tècnic

Albert Company, conegut futbolísticament com a Beto, serà l’entrenador del CF Pobla de Mafumet de cara a la temporada 2019-20. Tal com va avançar el Diari Més el 15 de maig d’aquest 2019, Beto era l’escollit per a ocupar la banqueta del filial del Gimnàstic de Tarragona de cara a la pròxima temporada i, poc més d’un mes després, el club pobletà ho ha fet oficial.Beto és un tècnic de la total confiança de Sergi Parés, director esportiu del Nàstic, i de Ferran Asensio, el seu adjunt. Cap dels dos va tenir cap dubte a l’hora d’apostar per Beto a la banqueta pobletana, ja que l’entrenador ha demostrat al llarg de la seva carrera que està completament capacitat per a capitanejar un conjunt de Tercera Divisió. De fet, ha estat el responsable de l’espectacular temporada realitzada per un Reus B que, tot i haver de conviure amb impagaments i d’altres problemes, ha aconseguit quallar una gran campanya.Company ja coneix el club grana, ja que va militar en els equips juvenils. Entre d’altres, va ser segon entrenador del juvenil A. El club pobletà va explicar mitjançant un comunicat que el seu segon entrenador serà Javi Robles, que també prové del CF Reus, però, en aquesta ocasió, del juvenil A. Robles també té passat al Nàstic. De fet, va entrenar al juvenil A, però va marxar en no poder fer el salt a la Pobla.El club pobletà també va anunciar que el nou preparador físic serà Norbert Callau, que s’hi incorpora procedent del juvenil de Divisió d’Honor del Nàstic. L’entrenador de porters seguirà sent, i per tercera temporada consecutiva, Alberto Pérez. El tècnic ajudant també continuarà sent, per segona temporada seguida, Joan Josep Pérez. El fisioterapeuta, per segona temporada també, seguirà sent Albert Samper. I finalment, Manolo Martínez, continua com a encarregat de material.L’entrenador afronta aquesta nova etapa amb «moltíssima il·lusió i ganes», segons detalla el web del club. Company explica que té la sensació que ha entrat en un projecte que «només pot anar cap amunt», i que ho fa amb l’objectiu de «créixer personalment, i a nivell de cos tècnic».