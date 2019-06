Detenen Michel Platini pel Mundial de Qatar

L'expresident de la UEFA estaria relacionat amb un cas de corrupció relacionat amb el Campionat del Món

Michel Platini, expresident de la UEFA, ha estat detingut per presumptes irregularitats en la concessió del Mundial de Qatar 2022, segons informa Le Monde.També ha estat detingut un antic assessor de Nicolas Sarkozy, Sophie Dion, com a part d'aquesta investigació «per suposats actes de corrupció i suborn».L'any 2016, la Fiscalia va obrir una investigació preliminar per corrupció, conspiració criminal, tràfic d'influències i comerç d'influències entorn a l'elecció de Qatar per ser seu del Campionat del Món del 2022.