Pol Freixanet, opció per a la porteria del Nàstic

El meta ha jugat aquesta temporada al Reus

Actualitzada 16/06/2019 a les 19:05

El Nàstic continua buscant porter. De fet, n’ha de contractar dos, ja que Isaac Becerra acaba contracte i Bernabé Barragán, tot i que encara té vinculació amb els tarragonins, té cartell a Segona A i podria canviar de club al llarg del mercat d’estiu.Un dels noms que entra en escena per a ocupar aquesta demarcació és Pol Freixanet. El meta ja va coincidir a Reus aquesta temporada amb l’actual director esportiu del Nàstic, Sergi Parés, i amb l’entrenador, Xavi Bartolo. Té 27 anys i va ser el meta de la Copa del Rei, fins que Edgar Badia va abandonar el club pels impagaments. Va jugar dos duels de Copa i dos més de Lliga, abans de lesionar-se.El de Manresa va estar tres mesos de baixa a causa d’una lesió en el lligament encreuat anterior del genoll dret i, per aquest mateix motiu, tot i les seves bones actuacions amb el Reus, no va poder trobar equip al mes de gener.