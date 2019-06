Hércules i Atlético Baleares queden a un sol pas de l'ascens a Segona A

Els alacantins s’enfrontaran a la Ponferradina jugant primer a casa i, els balears, començaran a Miranda

Actualitzada 17/06/2019 a les 19:13

Ascens a Segona B

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) va sortejar aquesta tarda els emparellaments de la darrera fase d’ascens a Segona Divisió A i també a Segona Divisió B. Tots els equips que han arribat fins a aquest punt tenen un 50% de possibilitats d’assolir el seu objectiu, la meta comú de l’ascens de categoria.Dos conjunts que han competit aquesta temporada en el grup tercer de Segona Divisió B i que, en cas de no pujar, coincidirien amb el Gimnàstic de Tarragona i amb el CF Reus (sempre que acabi jugant a Segona B) encara estan en competició. Es tracta de l’Hércules i de l’Atlético Baleares.Els alacantins se la jugaran contra la Ponferradina. El primer duel es disputarà al Rico Pérez d’Alacant i, el segon, a Ponferrada. Avui en dia, jugar fora el duel de tornada ja no significa un llast tant com ho podia semblar abans, ja que la igualtat que hi ha en totes les categories fa que els partits acostumin a ser molt competits independentment del seu escenari.Per la seva banda, l’Atlético Baleares se la jugarà davant del Mirandés. Ho farà primer fora de casa i acabarà la temporada 2018-19 jugant davant de la seva pròpia afició. Els balears van acabar com a líders del grup català de Segona Divisió B, però van caure derrotats en l’eliminatòria de campions contra un Racing de Santander que ja és de Segona A. La gran temporada dels balears podria acabar d’arrodonir-se amb un històric ascens a categoria professional.Tant Nàstic com Reus estaran pendents d’aquests encreuaments, ja que, de perdre, Atlético Baleares i Hércules tenen molts números de tornar a quedar enquadrats en el grup tercer.Les dues entitats tarragonines també estaran molt pendents dels partits que han de disputar els candidats a pujar a Segona Divisió B. Sobretot, de dos duels en concret.El sorteig va decidir que s’enfrontessin el Prat i el Portugalete per una banda i Las Rozas i el Mallorca B de l’altra. Si el Prat aconseguís tirar endavant la seva eliminatòria, retornaria a la Segona Divisió B, amb què, al cent per cent, es retrobaria amb un Nàstic al qual ja es va enfrontar en la seva darrera etapa a Segona Divisió B.El Mallorca B, en ser un equip balear, també té moltes opcions de quedar enquadrat en el grup tercer si finalment pot pujar de categoria. Ara bé, no està assegurat al cent per cent, ja que hi ha casos en els quals els equips de les illes marxen a altres grups, com ho va ser el de l’Ibiza, que la passada campanya va militar en el quart, l’andalús.