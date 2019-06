El Nàstic prepara tres fitxatges de cop

Les incorporacions de Carlos Albarran, David Goldar i Ferran Giner, a punt de cristal·litzar i de ser anunciades

Actualitzada 16/06/2019 a les 19:00

El retorn de Giner

El Gimnàstic de Tarragona té pràcticament tancades les incorporacions de tres futbolistes de cara a la pròxima temporada. Es tracta de tres jugadors que militen a equips de Segona Divisió B i que s’han convertit en opcions prioritàries per a la direcció esportiva grana.Són Carlos Albarrán, David Goldar i Ferran Giner. El primer és un lateral dret del Badalona, el segon, un central del Cornellà i, el tercer, un polivalent banda esquerra de l’Ibiza que ja va jugar al Nàstic en una etapa anterior. Aquestes tres incorporacions ajudarien a començar a donar forma a una plantilla de la qual, oficialment, tan sols es coneixen baixes.Albarrán té 25 anys i acaba contracte aquest 30 de juny amb el Badalona, amb el qual ha realitzat una gran temporada. Ha estat, de fet, un dels laterals més destacats del grup tercer de Segona B. Ha actuat en trenta partits aquesta temporada i ha aconseguit marcar tres gols.La seva missió a Tarragona seria la de competir amb Pol Valentí per un lloc en el carril dret de la defensa i la de completar un dels millors laterals drets de la categoria de bronze del futbol espanyol.David Goldar és un central de 24 anys que s’ha acabat de consolidar al Cornellà. Ha disputat un total de 34 partits, marcant quatre gols i, tot i la seva joventut, compta amb una dilatada experiència a Segona B. Amb tan sols dinou anys, ja va disputar 26 duels al filial del Celta la temporada 2013-14 i, fins i tot, va disputar catorze minuts amb el primer equip gallec. Dues temporades més al filial del Celta abans de marxar, la temporada 2016-17, a la Ponferradina. Allí, no va tenir tant de protagonisme, ja que va acumular 652 minuts. La següent temporada va fitxar pel Pontevedra, on va ser titular indiscutible i va jugar 32 partits. S’hi va fixar el Cornellà, el qual abandonarà a finals de mes.Per últim, Ferran Giner també apunta a fitxatge grana. L’extrem, que també pot actuar com a lateral, encara té una temporada més de contracte amb l’Ibiza, però la seva predisposició a fitxar pel Nàstic seria màxima. Giner va gaudir dels seus millors anys com a jugador del Nàstic i veuria amb bons ulls un retorn a Tarragona. Va jugar-hi durant quatre temporades, des de la 2013-14 fins a la 2016-17, abans de fitxar pel Mallorca. Una lesió va impedir que triomfés a les ordres de Vicente Moreno i, en aquest passat mercat d’hivern, va fer les maletes i va canviar d’illa. El seu fitxatge serviria per a matar dos ocells d’un tret, ja que Giner pot servir tant d’extrem esquerre com de lateral llarg.