Bartolo: «Aquí l'exigència esportiva serà més gran que a Reus»

Xavi Bartolo deixa clar durant la seva presentació com a entrenador del Nàstic que la temporada vinent serà complicada però que el seu equip buscarà ser «protagonista»

Actualitzada 17/06/2019 a les 14:06

Andreu, feliç

«Aquí l’exigència esportiva serà més gran que a Reus». Així es va manifestar Xavi Bartolo, entrenador del Gimnàstic de Tarragona, durant la seva posada de llarg com a tècnic grana.Pel que fa a la plantilla, Bartolo va deixar clar que «hi haurà molts canvis. Els darrers entrenadors que han vingut aquí en els darrers anys han intentat fer-ho el millor possible tant per a ells com per a la institució. L’equip canviarà moltíssim i, el de la temporada vinent, serà gairebé nou. Hi haurà incorporacions molt bons de la categoria i que tinguin ganes de continuar creixent».L'exentrenador del Reus va avançar quin tipus de futbol vol per al seu equip, que serà un «futbol atractiu, competitiu i resultadista perquè el soci del Nàstic est torni a sentir identificat amb el primer equip». «M’agradaria un Nàstic ambiciós des del començament, que intenta imposar al terreny de joc la seva forma de jugar. No entenc el futbol d’una altra manera», va continuar.Ha avisat, per als escèptics, que tant ell com el director esportiu, Sergi Parés, tindran total llibertat de moviments, ja que «tenim total llibertat i confiança per part seva. Ens deixen fer sense cap tipus d’entrebanc. No tenim cap tipus d’ingerència».Bartolo encara no ha avançat quin serà el seu organigrama tècnic complet. «Està pràcticament tancat. El descens de categoria ha implicat la reducció del nombre de professionals lligats amb el primer equip. El que l’any passat feien entre sis persones ara s’ha de fer entre quatre», ha dit al respecte. A més, ha detallat ell mateix la no presència de Santi Coch en aquest organigrama. El club va anunciar la marxa de Coch el mateix dia que presentava a Parés i, segons Bartolo, els motius de la seva no continuïtat han estat una «reducció de personal».Ha avisat Bartolo que no perquè hi hagi joves a la plantilla significarà que aquests han de jugar, ja que «a mi ja m’agrada que es parli de gent jove, però des del primer dia ja no diferenciaré joves de no joves. M’és igual que tingui 19 anys o que en tingui 32».El president del Consell d'Administració del Nàstic, Josep Maria Andreu, ha demostrat la seva felicitat per la contractació de Bartolo, ja que «per mi és una satisfacció un moment important poder presentar al Nàstic com a primer entrenador. Vaig arribar al Nàstic en la meva primera etapa al 2003 i ell també hi era». «Serà el nostre líder, el nostre entrenador. Benvingut al Nàstic, molts èxits i moltíssima sort», ha conclòs el president sobre Bartolo.També ha parlat Andreu sobre Fali, futbolista que ha marxat cedit al Cádiz fins a finals de temporada i que tindria la intenció de quedar-s'hi com a traspassat: «Fali és jugador del Nàstic, té contracte amb el Nàstic i, tal i com va manifestar ell, tornarà a Tarragona el 30 de juny per a incorporar-se amb el nostre equip. Vam arribar a un acord amb el Cádiz que beneficiava tant al jugador com al Nàstic. Ell va manifestar dues vegades davant dels mitjans de comunicació i de la nostra gent que tornaria a Tarragona».