Xavi Pueyo, nou responsable de tennis i pàdel del Golf Costa Daurada Tarragona Sports Center

Acumula una àmplia trajectòria en l’àmbit formatiu d’ambdós esports

Actualitzada 16/06/2019 a les 17:26

Un extens currículum

El Golf Costa Daurada Tarragona Sports Center incorpora un fitxatge de renom al seu equip tècnic. Es tracta de Xavi Pueyo, qui assumeix la gerència de l'àrea de tennis i pàdel de l'ens poliesportiu, en substitució de Sergi Valverde, qui deixa el càrrec per afrontar noves activitats.El lleidatà Xavi Pueyo Garrofé, de 41 anys, arriba al Golf Costa Daurada Tarragona Sports Center avalat per una extensa trajectòria en l'àmbit del tenis i del pàdel. Format esportivament en el món del tenis com a membre del Sicoris Club de Lleida, va estar a la Residencia Joaquín Blume dels 14 als 19 anys, becat per la Federació Catalana de Tenis.Posteriorment, inicia la seva trajectòria com a entrenador de tenis i de pàdel, també a Lleida, fins que l'any 2004 fitxa pel Tennis Park amb l'encàrrec de conduir la seva escola de tenis. L'any 2010 és ascendit a director esportiu i, el 2013, a gerent, càrrec que ocupa fins aquest 2019 en què s'incorpora, des d'ara, a l'estructura tècnica del Golf Costa Daurada Tarragona Sports Center, com a gerent de l'àrea de tenis i pàdel.Com a jugador de pàdel i durant la seva etapa al TennisPark, Xavi Pueyo ha competit a un alt nivell, fins al punt d'haver arribat a ser el número 1 de la província junt amb el seu excompany, Xavi Vilar.El currículum de Pueyo també inclou un Màster en direcció i gestió d'entitats esportives i, a més, és jutge àrbitre de tenis. En la seva arribada al Golf Costa Daurada Tarragona Sports Center, Xavi Pueyo es va manifestar «molt motivat amb aquest nou projecte, que és únic a Catalunya». Pel que fa a les noves funcions que assumeix, destacava com a objectiu principal «potenciar i consolidar la secció de tenis i pàdel, des d'aquest pròxim mes de juliol, quan arrencarem amb les activitats d'estiu», mentre que «el plat fort arribarà al setembre, amb una nova proposta d'escola que comença amb una planificació i un equip tècnic espectaculars».El Golf Costa Daurada Tarragona Sports Center inclou diversos atractius per als amants de l'esport i la natura, atès que engloba un resort esportiu de primer nivell que inclou totes les comoditats: camp de golf de 18 forats de par 72 amb driving range i àrea de pràctiques; Pitch & Putt amb un recorregut de 18 forats, 7 pistes de pàdel panoràmiques d'última generació, 3 pistes de tenis de terra batuda, Bike point, centre de runners i, properament, gimnàs DIR.