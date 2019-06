Celta, Málaga i Athletic Club són els vencedors de la II Lliga Genuine

La Ciutat Esportiva Valencia CF abaixa el teló del campionat, amb Nàstic i Reus participant-hi

Actualitzada 16/06/2019 a les 19:41

La Ciutat Esportiva del València va acollir, aquest cap de setmana, la clausura i l’entrega de trofeus de la segona temporada de LaLiga Genuine Santander, amb el Gimnàstic de Tarragona i el CF Reus participant-hi.El Celta es va proclamar vencedor del grup de l’Esportivitat, mentre que el Málaga va ser el líder en el de la Companyonia. Hi va haver un tercer campió, el del Fair Play. Se’l va emportar l’Athletic Club, ja que va ser el millor valorat per la seva esportivitat, respecte i joc net en cadascun dels partits que ha disputat aquesta temporada.Javier Tebas, president de LaLiga, va manifestar que «aquesta lliga ha arribat per quedar-s’hi. Aquest projecte és molt especial per a LaLiga i tots els que en formem part n’estem molt orgullos». «Per tot això, seguirem treballant perquè continuï creixent temporada rere temporada», va afegir.Per la seva banda, Anil Murty, president del Valencia CF, va apuntar que «aquest club i la seva Fundació fa anys que estan compromesos amb la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual a la societat. Per a nosaltres, haver estat seu de LaLiga Genuine Santander, ha estat un honor».Aquesta cerimònia va posar punt final a una gran temporada en la qual, en totes les fases, sempre hi ha estat present el respecte, un dels valors clau per a entendre la competició. En total, hi han participat una trentena d’equips, que suposen un increment de dotze respecte als que hi van prendre part la campanya 2017-18.