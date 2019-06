Investiguen el president de la Federació Espanyola en l'Operació Oikos

Luis Rubiales hauria concedit una subvenció al camp del Huesca

Actualitzada 15/06/2019 a les 20:31

El sumari de l'Operació Oikos, el secret de la qual va aixecar el jutge fa 24 hores, investiga una possible «trama de corrupció que embolicaria a Luis Rubiales», president de la Federació Espanyola de Futbol, per la concessió d'una subvenció al camp del Huesca.Segons va informar el diari Marca, en una peça separada de l'Operació Oikos, el sumari es refereix a la «presumpta adjudicació injusta de la construcció d'un camp per al Huesca concedida» per la RFEF a l'equip oscense, condicionada a l'elaboració d'un llibre pel conseller delegat del club, José Antonio Martín Petón, sobre la selecció espanyola.El sumari reprodueix una conversa entre José Antonio Martín Petón i Agustín Lasasosa, conseller delegat i president de l'Osca, respectivament, en la qual parlen de la construcció d'aquest camp concretada ja amb Rubiales.«La trama de corrupció embolicaria tant a Petón com a Lasaosa i Luis Rubiales, sent part necessària en tot l'entramat Óscar Fle, president de la territorial d'Aragó, (encara que pel que s'aprecia en les converses, és aliè a tota negociació anterior entre Petón i Rubiales)», assenyala el document.També indica que «fa pensar que l'RFEF tindrà un tracte preferent amb el Huesca per a la construcció o remodelació d'uns camps de futbol que el club oscense té en l'institut d'Educació Secundària Les Piràmides».