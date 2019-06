«El TEC està al centre de Tarragona, en unes instal·lacions immillorables»

La coordinadora del campus es mostra satisfeta de l’èxit d’aquesta proposta en els últims anys

Actualitzada 14/06/2019 a les 15:46

–Per l’edició d’enguany presentem les modalitats d’English i EduTEC, amb l’objectiu d’obrir el ventall de possibilitats per satisfer totes les necessitats. Amb l’English volem donar una oferta esportiva i dinàmica en llengua anglesa; amb l’eduTEC volem potenciar que joves d’entre 15 i 17 anys s’endinsin en el món del lleure i coneguin quina és la feina dels monitores i les monitores.–La cooperació entre entitats enriqueix el producte final, en aquest cas el TEC. El treball conjunt potencia la diversitat i l’oferta dins d’un mateix campus.–La seva localització, les instal·lacions i l’experiència de l’equip humà. El TEC és un campus que està al centre de Tarragona, amb unes instal·lacions immillorables: piscina, pistes de bàsquet i mini bàsquet, camp de futbol, pista de futbol sala, aules, bosc,... i molt d’espai on córrer i jugar. A més, l’equip de monitors, monitores, entrenadors i entrenadores compta amb anys d’experiència tant al TEC com a altres espais, cosa que avala la feina que hi desenvolupen.–El Tarragona Estiu Camp ofereix diverses opcions, entenent que el seu potencial és l’esport. Oferim les opcions Bàsquet, Futbol, Dance, Multiesport, Atletisme, Casal i English, i en totes elles l’esport, o n’és el protagonista, o hi està inclòs. A més, oferim diverses activitats extraordinàries, algunes d’elles esportives, i d’altres que no ho són: sortida a la platja, tallers de química, gimcana, visita al Passeig Arqueològic, introducció a altres esports, etc. El dia 12 de juliol, celebrarem els 10 anys del TEC amb una sèrie d’activitats; algunes seran exclusives pels i les participants del TEC, però altres seran obertes a tothom qui hi vulgui participar.–A infants i joves d’entre 3 i 14 anys que tinguin ganes de passar un estiu de 10.–És important que després del període escolar la canalla tingui un espai distès, on segueixin aprenent a nivell esportiu i de valors, però d’una manera més desenfadada.–El CBT és tot un referent en l’àmbit esportiu i de l’esport de formació; han estat moltes les generacions de nens, nenes, nois i noies que han passat pel club. A més, és un club que s’ha sobreposat a tot tipus de contingències i n’ha sabut sortir.–Guardo amb molt d’afecte els anys que el meu germà, Sergi Bru, va estar al capdavant de l’entitat, presidint el CBT. A part, també em quedaria amb la il·lusió que, any rere any, desprenen els nens i nenes de la base.–El vull veure amb optimisme, seguint com a referent a la ciutat i potenciant l’esport de base.