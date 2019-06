Representants de Bale volien invertir al CF Reus però Onolfo ho va impedir

Stellar Football hi dedicava 1,5 MEUR, però l’americà va rebutjar assumir la resta del deute

El CF Reus podria haver tingut alguna via de salvació, però mai se sabrà, ja que la liquidació del club és molt propera. Una de les formes que podria haver servit per a comptar amb un projecte potent a la Segona Divisió B hauria estat negociar i acabar acceptant una oferta que li va arribar en les darreres setmanes.Stellar Football, l’empresa de representació que, entre d’altres, compta a la seva cartera amb el jugador del Real Madrid Gareth Bale, tenia la intenció d’entrar al club per a ajudar-lo a solucionar els seus greus problemes econòmics. La proposta d’aquesta empresa era senzilla. La direcció esportiva i la banqueta anaven a càrrec d’ells, però Clifton Onolfo, actual propietari de l’entitat del Baix Camp, havia de treballar també per a la viabilitat del club.Stellar Football aportaria una quantitat propera als 1,5 milions d’euros i, a banda, proposava una estructura esportiva on el director esportiu i l’entrenador ja estaven escollits. Onolfo va trigar poc a rebutjar-la, ja que tenia altres plans.L’empresa proposava a César Lainez com a entrenador del primer equip. El que va ser porter, entre d’altres, del Zaragoza, havia de ser el tècnic, però els plans d’Onolfo eren ben diferents. L’amo del Reus volia proposar a Ramon Maria Calderé, que ja va passar per la banqueta del Reus, com a màxim responsable de la banqueta. L’americà creia que aquesta era la millor opció pel club, però aquesta es va acabar diluint, ja que el futur del Reus, amb el seguit de denúncies que acumulava i immers en un procés concursal, era molt negre.L’esmentada empresa va fer marxa enrere en conèixer la negativa de l’amo del Reus i va decidir no seguir insistint en invertir en un club que es veu abocat a la desaparició a causa de la nefasta gestió que han realitzat els seus dos últims amos, Joan Oliver i el mateix Clifton Onolfo.Aquest dimecres, el CF Reus va plantejar un ERE als seus treballadors, una notícia que va avançar el Diari Més i que no ha agafat de sorpresa als empleats, que continuen esperant l’informe definitiu de l’administrador concursal.