El Nàstic valora cedir a Pol Ballesteros una temporada més

L’extrem de la Pobla va renovar fins el juny del 2021

Actualitzada 14/06/2019 a les 11:29

Pol Ballesteros va ser anunciat com la primera continuïtat del Gimnàstic de Tarragona de cara a la pròxima temporada. Ara bé, el futbolista podria sortir en les pròximes setmanes en qualitat de cedit per a intentar sumar minuts de qualitat i tornar a Tarragona completament preparat per a ser un home important al club.Ballesteros, de 22 anys, és un futbolista que actua tant a la mitja punta com a l’extrem esquerre i que aquesta passada temporada va actuar com a cedit al Sabadell, a Segona Divisió B. El futbolista, que ha marcat cinc gols en els 29 partits que ha disputat, té números per tornar a sortir a préstec, ja que la part ofensiva del Nàstic podria estar força coberta després de les gestions realitzades pel seu director esportiu, Sergi Parés.L’anterior temporada, Pol Ballesteros va actuar amb el filial del Nàstic, el CF Pobla de Mafumet, i va aixecar l’interès de diversos equips, entre ells un Sabadell que va aconseguir fer-se amb els seus serveis.