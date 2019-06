Les pitjors notícies per al CF Reus: la liquidació pot arribar en pocs dies

A falta de l’informe definitiu de l’administrador concursal, l’AFE ja coneix que aquesta possibilitat passa a ser un perill real

13/06/2019

Mentre Clifton Onolfo continua enviant comunicats des dels Estats Units explicant el magnífic intercanvi de jugadors que està realitzant l’entitat roig-i-negra amb equips canadencs i estatunidencs, la realitat del CF Reus Deportiu sembla ser una altra de molt diferent.Segons ha pogut saber aquest mitjà, la liquidació de l’entitat pot ser una realitat en els pròxims dies. L’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) hauria traslladat als jugadors del Reus B que el club anirà a liquidació, o sigui que acabarà tancant la persiana. Era l’opció més cruel de totes, la més radical, però Diari Més ja ha anat informant que era molt probable, tenint en compte el desastre que representen els comptes d’un club que no veu la sortida en forma d’ingressos que el puguin sostenir.Les mateixes fonts consultades per aquest diari asseguren que era de «preveure» que el CF Reus Deportiu no tingués més remei que deixar-ho estar, ja que el deute era massa gran i les possibilitats d’eixugar-lo eren mínimes o nul·les.L’administrador concursal encara ha d’emetre l’informe definitiu, però ja hauria avisat a l’AFE que no hi ha res a fer i que els jugadors no podran percebre allò que se’ls deu. Els jugadors del Reus B no estan emparats per LaLiga, ja que la Tercera Divisió no és una categoria professional. Per tant, hauran de buscar una altra via per a poder percebre totes les nòmines pendents, encara que els ànims estan molt baixos a la plantilla reusenca.Pel que fa a jugadors i tècnics del primer equip, treballadors, administracions i proveïdors, hauran d’intentar una altra via diferent per a poder percebre tot allò que se’ls deu. Els que encara queden al club estan completament farts de tot el que els arriba per part d’Onolfo. Els comunicats que està enviant des dels Estats Units per a explicar convenis amb altres equips enerven encara més a unes persones que porten sense cobrar des de l’estiu de l’any passat.Durant la matinada d’aquest dimecres, va arribar a aquesta i a d’altres redaccions un comunicat signat pel CF Reus Deportiu, en el qual s’explicava que la vida d’Adri Arjona és meravellosa al Toronto FC i que compta amb «ofertes de Primera i de Segona Divisió de la Lliga Espanyola». Onolfo confirmava en l’escrit que David Grifell, Enric Bernat i Amad El Kabbaou s’han incorporat a l’equip canadenc per provar-hi sort.A més, anuncia un acord amb un nou equip «amic» del Reus. Es tracta del New England Revolution, club de Boston de la Major League Soccer. Aquest equip té la peculiaritat que Curt Onalfo, germà de Clifton Onolfo, ha estat contractat com a director esportiu.L’únic que sembla que se salvarà és el futbol base. Gràcies a la ràpida gestió de responsables del club reusenc, s’ha creat la Fundació que permetrà que els joves puguin continuar gaudint del futbol a la seva ciutat. Tret del juvenil A de Divisió d’Honor, la continuïtat del qual és una incògnita, la resta de conjunts del CF Reus competirà la pròxima temporada. De moment, la Fundació continua treballant de cara a tot el que li ve la pròxima campanya.