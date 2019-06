El Nàstic baixa els abonaments un 20%

Posa en marxa el pack familiar i ofereix avantatges per a majors de 65 anys, gent amb mobilitat reduïda i discapacitats intel·lectuals

Actualitzada 13/06/2019 a les 13:55

Un mínim de 16 partits, gran descompte

El pack familiar

El Gimnàstic de Tarragona ha posat en marxa la campanya d'abonaments de cara a la temporada 2019-20, la qual comptarà amb descomptes del 20% en totes les zones del camp.Els nous socis i els antics (trets dels que tinguin 50 anys d'antiguitat al club) pagaran exactament el mateix pel seu carnet, amb què no hi haurà descomptes per als fidels que han estat en les darreres temporades celebrant i patint els èxits i els fracassos dels seus.Els abonats de Tribuna passaran a pagar de 300 a 240 euros; els de Preferent, de 200 a 160 euros; els de Gol Sud i Gol Nord, de 150 a 120 euros; i la Tarraco Invicta continuarà costant 60 euros. Els pàrquings tindran un cost de 180 euros.Tots els menors de 0 a 8 anys (inclosos) tindran accés gratuït al camp sense dret a ocupar seient i poderan sol·licitar el carnet de simpatitzant de forma gratuïta presentant el DNI o el llibre de família.Els preus de les entrades seran de 25 euros a Tribuna, de 15 euros a Preferent, de 10 euros als Gols i de 15 euros a la zona Visitant.Tal com detallava Lluís Fàbregas, director general del Consell d'Administració del Nàstic, encara no està decidit si amb el preu del carnet es podria accedir als partits de promoció d'ascens, ja que «si tenim la sort de trobar-nos en aquesta situació, ho valorarem. Normalment, no han pagat, però ja ho veurem en el seu moment».Una de les grans novetats és que tots aquells que es facin socis aquest any, ja sigui nova alta o renovació, gaudiran un gran descompte de cara a la temporada vinent, sempre que l'equip ascendeixi a Segona Divisió A i vagin un mínim de setze partits al camp. De fet, se li descomptarà el mateix import que hagi pagat pel carnet enguany, amb què, un soci de Tribuna pagarà 240 euros menys la 2020-21 sempre que el Nàstic jugui en categoria professional.José Andreu, responsable de Màrqueting del club, explicava que «els socis de més de 50 anys d'antiguitat també tindran descomptes del 50%». També en podran gaudir els aturats, les persones amb mobilitat reduïda, les persones amb discapacitat intel·lectual i els socis amb 65 anys o més. Els descomptes seran diferents depenent del cas.La gran estrella de la campanya d'abonaments del Nàstic és el pack familiar. Presentant el llibre de família, es podrà gaudir d'un gran descompte. Per exemple, a Tribuna, el primer membre pagaria 240 euros; el segon, 180 euros i, a partir del tercer, 60 euros. A Preferent els preus baixen a 160, 120 i 40 euros i, a gol, a 120, 90 i 30 euros.Tots els seients queden reservats fins el 13 de setembre, de forma que, aquells que no l'hagin renovat, no tindran el dret a tornar a demanar-lo a partir del 16 de setembre.