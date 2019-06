Clifton Onolfo busca nous inversors per a la SAE a través d'un grup de Whatsapp

El propietari del Reus vol aconseguir 97 accionistes que aportin 75.000 euros cadascun

Pot semblar una broma i de molt mal gust per a aquelles persones que ho estan passant malament al CF Reus Deportiu. Però és cert. El propietari de l’entitat de la capital del Baix Camp, Clifton Onolfo, està cercant nous inversos i, una manera de fer-ho, és mitjançant un grup de Whatsapp amb gent del seu entorn.El modus operandi d’Onolfo és el següent: ha posat en marxa un grup de Whatsapp en el qual vol aconseguir un total de 97 accionistes que aportin 75.000 euros cadascun. O sigui, que, com que ell té el 97% del club, vol que cada acció de les que ell ven tingui el valor d’un 1% en la Societat Anònima Esportiva (SAE).Si aconseguís vendre totes les accions que demana, fet més que improbable tenint en compte que no hi ha molta gent disposada a gastar aquests diners en un club que no pot jugar a la Lliga Professional, aconseguiria 7.275.000 euros. Això significa que aquest és el seu preu de venda del club, una xifra molt més elevada que els tres euros que va pagar per ell en el moment d’adquirir-lo.Això sí, Clifton Onolfo es va comprometre a comprar el club per tres euros més el deute, que s’aproxima molt a aquests més de set milions d’euros que vol obtenir amb aquesta forma tan original d’aconseguir fons per a la causa.Hi ha hagut gent interessada a adquirir o participar en el CF Reus en els darrers mesos, però veient, primer, les formes de Joan Oliver i, després les de Clifton Onolfo, tothom s’ha acabat fent enrere; tothom, això sí, menys els que van refusar tant l’exdirector del Barça i de TV3 i del nord-americà.Com que la liquidació del club és molt propera, aquest intent d’Onolfo d’aconseguir fons, possiblement, tret d’un miracle, quedarà en res. Serà curiós, almenys, conèixer si, abans que aquest grup de Whatsapp tanqui, algú ha picat l’esquer.