Sergi Parés: «Ho hem de fer bonic i bé, apostarem per un futbol associatiu»

El director esportiu del Nàstic es presenta en un acte multitudinari al Caixafòrum on explica el seu projecte a l’afició

Actualitzada 12/06/2019 a les 21:46

Plantilla curta

«Estic emocionat. Fa quatre mesos, el president (Josep Maria Andreu) i el Lluís (Fàbregas, el director general) em van venir a buscar. Tinc una il·lusió enorme i estic convençut que la cosa anirà endavant». Aquestes van ser les primeres paraules de Sergi Parés com a director esportiu del Gimnàstic de Tarragona. Les va pronunciar al Caixafòrum, en un acte obert a socis i aficionats que va omplir una de les sales de l’equipament tarragoní.Parés va realitzar una exposició mitjançant diapositives, en la qual va detallar quin serà el seu projecte, quines línies mestres són les que seran bàsiques per a ell i els objectius marcats. Abans, però, es va definir a ell mateix perquè la gent que no el coneix el pugui identificar com a director esportiu. «No soc un fitxador, soc una persona que desenvolupa els projectes», va assegurar Parés.Amb tota la sala pendent de les seves explicacions, Parés va detallar els pilars del projecte que, segons ell, han de ser «cultura de club, model basat en fomentar l’apoderament de les persones, model de joc Nàstic, estructura esportiva i persones claus en llocs estratègics i sistema de gestió de processos». Creu que tota la disciplina i el treball no estan renyits amb una idea de joc agradable per a l’espectador ja que, segons va dir ell mateix, «ho hem de fer bonic i ho hem de fer bé». «Haurem de jugar per dins, amb un futbol associatiu», va continuar.Sense explicar els noms durant la conferència, va assegurar que els principals esglaons en l’estructura esportiva seran per a «entrenador, segon entrenador, preparador físic, entrenador de porters i futbolistes. Direcció esportiva, secretaria tècnica i adjunt secretaria tècnica». De moment, tal com ha anunciar el club, l’entrenador serà Xavi Bartolo, que també arriba del Reus. Segons Parés, un «entrenador top, que ha tingut primers entrenadors molt potents, i això ens dona molta tranquil·litat». A la secretaria tècnica també hi seran un Ferran Asensio que ve del braç de Parés des de Reus i David Comamala, actual secretari tècnic del filial i del juvenil A i que ha renovat amb els tarragonins.Sobre els jugadors, va destacar Parés que «volem fer una plantilla curta, per tenir-la de molta qualitat. Volem donar espai a jugadors del filial i també hem de tenir jugadors en creixement». Segons ell, ja té aproximadament el «40 o el 50% dels futbolistes lligats».Per a ell, els factors claus en l’èxit del club seran «construir una plantilla un cos tècnic competitiu per retornar a Segona; garantir estabilitat i continuïtat del treball tècnic durant tota la temporada; desenvolupar un estil de joc associatiu, atractiu i dinàmic en el primer equip i el filial; o tenir en els llocs estratègics de l’estructura persones claus alineades amb la cultura del club per construir equips de treball i estructures sòlides estables en el temps, entre d’altres». També s’ha marcat les línies a seguir en la segona temporada:, amb un «primer equip a LaLiga, el filial, com a mínim, a Tercera Divisió i futbol base a les màximes categories; desenvolupar el Model de joc Nàstic als equips de futbol base, crear un departament d’Optimització del rendiment basat en la tecnologia, incorporar cada temprada a algun jugador de la base a la dinàmica del primer equip o coordinar la gestió d’espais a la Ciutat Esportiva de Camp Clar». «Això no té sostre», va finalitzar un Parés que va ser acollit amb grans aplaudiments d’un públic entregat i que necessita motius per tornar a sentir com a seu el projecte.S’ha desfet en elogis envers ell el president del Nàstic, el qual va recordar que «tots els nastiquers estem tristos. Fa dues setmanes ja vam anunciar que Xavi Batolo i Sergi Parés liderarien el Nàstic, gent amb ADN Nàstic». Sobre el nou director esportiu, va deixar ben clar que «el Sergi Parés ha estat el jugador número 11 que més partits ha jugat amb el Nàstic i el Xavi Bartolo és molt especial per a nosaltres. El 2003 el vaig deixar com a preparador físic, ell va anar pujant i s’ha convertit en tècnic».No van faltar a l’esdeveniment els integrants del Consell d’Administració, el mateix Xavi Bartolo, gent lligada al món de l’esport, treballadors del club i socis i aficionats que ja saben en què consistirà el Nàstic de la pròxima temporada. Ara, tan sols falta que la pilota entri, que és el que realment importa en el món del futbol.