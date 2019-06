Els dos futbolistes tenen la proposta sobre la taula i han de decidir si accepten les noves condicions contractuals

Abrahám Minero i Miguel Palanca són dos dels noms considerats com a prioritaris de cara a la pròxima temporada al Gimnàstic de Tarragona, motiu pel qual el club ja ha realitzat els moviments necessaris per tirar endavant les seves respectives renovacions. Les negociacions estan molt avançades i en els pròxims dies podria haver-hi novetats al respecte.Tant el lateral com l’extrem finalitzen el seu contracte aquest 30 de juny i queden lliures per a negociar amb qualsevol equip. El Nàstic no vol que se li escapin aquestes dues peces, que han de ser eixos importants en el nou projecte, que va encaminat únicament al retorn a la Segona Divisió A en una temporada.L’oferta a Abrahám seria per a dues temporades més una tercera segons objectius, fet que posa de manifest les intencions del club, que no són altres que les de comptar amb el que seria el capità de l’equip la pròxima temporada. Abrahám té 33 anys i, des de la seva arribada a Tarragona, es va convertir en un dels líders de l’equip. El club no vol trencar amb tot i fer una plantilla nova al cent per cent, ja que entén que necessita una base sobre la qual treballar. Per això, ha decidit que algunes peces han de seguir a Tarragona, sempre que aquestes acceptin un nou contracte a la baixa.La participació d’Abrahám aquesta campanya ha estat major que en l’anterior. Durant el primer any i mig a Tarragona, el de Granollers va haver de competir amb un Javi Jiménez que va marxar aquest passat hivern a la Cultural Leonesa de Segona Divisió B. La competència va ser molt positiva per al futbolista, que va acabar participant més que Javi Jiménez, encara que en algunes ocasions els dos van compartir lloc a l’alineació, actuant l’andalús de lateral i Abrahám d’extrem.En la temporada recentment finalitzada, Abrahám va disputar 34 enfrontaments, tots ells com a titular, i va sumar un total de 2.953 minuts. Les xifres de la 2017-18 van ser de 30 duels jugats, 26 d’inici, i 2.327 minuts. La carrera del barceloní l’ha portat a jugar a equips com el Barça B, el Zaragoza, l’Eibar o el Levante.Per altra banda, Miguel Palanca també té sobre la taula una proposta per continuar a Tarragona. Als seus 31 anys, el futbolista vol fer arrels a casa seva i no té la intenció de tornar a viure una nova aventura a l’estranger. La seva participació aquesta temporada, des de la seva arribada en el mercat d’hivern, no ha estat gaire rellevant. Únicament ha cobrat protagonisme en les darreres jornades, amb l’equip ja descendit a Segona Divisió B.Palanca ha jugat vuit partits aquest curs, cinc d’ells com a titular, i ha acumulat 464 minuts. No ha estat capaç d’anotar cap gol, però Sergi Parés, director esportiu, i Xavi Bartolo, tècnic de la pròxima temporada, valoren la qualitat d’un futbolista que pot actuar per les dues bandes i que té una cama dreta que, segons els tècnics, pot ser de molta utilitat la pròxima temporada.Palanca ha passat per conjunts com l’Espanyol B, l’Espanyol, el Real Madrid Castilla (inclús va arribar a disputar tres dianes amb el primer equip), el Castellón, l’Elche i el Numancia. Miguel Palanca compta amb molts enfrontaments a les seves botes a la Segona Divisió A però, a Segona B, categoria en la que jugaria la pròxima campanya, només compta amb l’experiència amb els filials de l’Espanyol i del Real Madrid. En total, 80 duels a la categoria de bronze del futbol espanyol.