Jugadors del Reus B rebutgen provar al Toronto FC canadenc

No se’n refien d’un Clifton Onolfo que ha ofert a alguns futbolistes anar a provar a l’estranger

Actualitzada 11/06/2019 a les 21:17

Jugadors del Reus B han decidit refusar la invitació del Toronto FC per a provar una nova aventura al Canadà.Clifton Onolfo, propietari de l’entitat de la capital del Baix Camp, va anunciar fa algunes setmanes el conveni de col·laboració entre les dues entitats, el qual consistia en què el Reus enviaria futbolistes al primer equip del Toronto, que milita a la Major League Soccer (el que seria la Primera Divisió) perquè aquests provessin sort i, si convencien als tècnics, fitxessin per l’equip canadenc.El màxim responsable del Reus s’ha trobat amb la negativa d’alguns futbolistes que no se’n refien d’ell. Algun d’ells, fins i tot, ha assegurat a aquest mitjà que «no puc confiar en una persona que tan sols ha pagat un mes de tots els que ens deu». Alguns dels jugadors del Reus prefereixen continuar a casa i, si no pot ser al filial del conjunt roig-i-negre a Tercera Divisió, que sigui en un indret proper, ja que estudien o treballen i no volen canviar la seva vida completament sense tenir la certesa que el Toronto els oferirà un contracte estable.La idea d’Onolfo és que, en un futur, l’intercanvi sigui mutu. O sigui, que promeses del Toronto puguin venir a jugar a Reus, sempre amb la condició que els reusencs juguin a Segona Divisió o a Primera, tal com va especificar ell mateix mitjançant un comunicat a finals del mes de març. Tot això, sense saber encara que serà del futur de l’entitat, immersa en un procés concursal i sense tenir clar el seu futur.De moment, un jugador del Reus B i tres futbolistes més són a Toronto. Del filial roig-i-negre, Adri Arjona va ser el que va acceptar la invitació dels canadencs. En principi, havia de provar durant una setmana, però des del Toronto FC li van demanar que s’hi quedés algun temps més per a acabar de decidir la seva contractació.A més, segons explicava Reusdigital.cat, els dos juvenils David Grifell i Imad el Kabbou, a banda d’Enric Bernat, recentment fitxat de l’Ascó pel filial reusenc, han marxat a Toronto, on s’exercitaran durant les pròximes setmanes.